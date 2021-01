Trzy miesiące grozy. 163 lata temu morderczy smród zabił 30 tyś ofiar

Od początku istnienia stałego osadnictwa w rejonie obecnego Londynu Tamiza przyjmowała wielkie ilości ścieków i ogromne ilości odpadów związanych z życiem i działalnością przemysłową człowieka. W XIX wieku zanieczyszczenia odprowadzały rzeki różnego rodzaju zakłady produkcyjne: papiernie, garbarnie, farbiarnie czy warzelnie.

Wielki smród w Londynie. Przerażająca katastrofa ekologiczna

Stan wody w rzecze zaczął się z dnia na dzień pogarszać, ale ówczesny brak świadomości ekologicznej sprawił, ze Tamiza stała się jedną z najbardziej zanieczyszczonych rzek świata. Sytuację pogarszał dodatkowo gwałtowny wzrost liczby ludności Londynu. W roku 1801 mieszkało tam 1 097 000 ludzi. 40 lat później liczba ta się podwoiła, zaś w 1851 roku osiągnęła pułap 2 651 000.

Bezpośrednią przyczyną morderczego smrodu były spadek poziomu wody w Tamizie spowodowany utrzymującą się przez długi czas wyjątkowo wysoką temperaturą. Upały doprowadziły do odsłonięcia zalegających w rzece nieczystości pochodzących z nieefektywnego miejskiego systemu kanalizacyjnego. Ścieki pod wpływem gorąca zaczęły się rozkładać i wydzielać przerażający zapach.

W połowie czerwca 1858 roku temperatury osiągnęły 35°C w cieniu i 48°C w słońcu. Odsłoniły się zwały gromadzących się przez lata brudów, nierzadko 2-metrowej grubości. Rzeka zaczęły fermentować i cuchnąć a obrzydliwy zapach czuć było z odległości wielu kilometrów.

Do Tamizy prócz nieczystości z zakładów przemysłowych trafiały ekskrementy ludności Londynu, w którym mieszkało w tym czasie prawie 3 mln osób. Ponieważ londyńczycy czerpali wodę z rzeki, rozszalały się tragiczne w skutkach epidemie duru brzusznego, dyzenterii i cholery. Z ich powodu zmarło około 30 tys. osób. W okamgnieniu upał i powalający smród uniemożliwiły prawidłowe funkcjonowanie miasta, w tym także Parlamentu i wielu innych instytucji, co skłoniło rząd do podjęcia radykalnych kroków w celu ratowania stolicy. Mieszkańcy radzili sobie jak mogli: pokrywali zasłony chlorkiem bielącym i wsypywali do rzeki tony wapna. Przerażone władze Londynu podjęły także decyzję o ratowaniu Tamizy. W tym celu zasięgnęły rad ekspertów, m.in. inżyniera Josepha Bazalgette'a.

Przyczyny Wielkiego Smrodu

Choć bardzie trudno w to uwierzyć, główną przyczyną katastrofy ekologicznej prócz upałów, rozwoju przemysłu i o liczby mieszkańców, były toalety ze spłuczkami, które wraz z początkiem XIX w. zaczęli instalować w swoich domach bogacze. Spowodowały one ogromny wzrost zużycia wody, a to doprowadziło do przeciążenia szamb. Szamba napełniały się błyskawicznie, więc właściciele domów zaczęli nielegalnie podłączać je do kanałów miejskich. Władze miasta nie widziały w tym nic złego, twierdząc, że rozwodnione ścieki nie są groźne.

Ratowanie miasta

W czerwcu 1858 roku rozpoczęły się pracę mającą polepszyć stan Tamizy. 2 sierpnia 1858 roku,przyjęto uchwałę, która zobowiązywała Miejską Komisję Prac Publicznych do zebrania 3 milionów funtów szterlingów i przeprowadzenia szeroko zakrojonych prac kierowanych przez Josepha Bezalgette'a. Przez kolejne 16 lat wzdłuż rzeki zbudowano sieć kanałów i wodociągów o długości około 130 kilometrów. Miały one na celu zapewnienie swobodnego przepływu wody. Ich budowa wiązała się z ogromną mobilizacją. W ciągu 10 lat prac nad projektem pociągnięto 260 km głównych kanałów ściekowych i 1760 km rur dopływowych.

Całość prac zakończono w 1874 roku. Od tej pory nigdy już nie doszło w Londynie do tak potwornej klęski, zaś epidemie, nawet jeśli wybuchały, ograniczały się jedynie do dzielnic. Kolejna przerażająca katastrofa w Londynie miała miejsce 68 lat temu. Wtedy to mordercza mgła zabiła 12 tys. osób.

