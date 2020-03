Trzy pierwsze osoby z Łodzi wyleczone z COVID-19. Pacjenci wrócili do domów

Koronawirus w Polsce dalej się rozprzestrzenia. Z ostatniego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że w naszym kraju choruje już 1085 osób. 15 pacjentów zmarło w związku z zarażeniem. Jednak są też dobre wiadomości związane z pandemią. Liczba zachorowań w Polsce nie rośnie bardzo gwałtownie i jest ich mniej niż przewidywano jeszcze kilka tygodni temu. Ponadto w całym kraju odnotowuje się już pierwsze przypadki osób, które zostały wyleczone z COVID-19. Wśród nich pojawił się także pacjent zero z Zielonej Góry.

Łódź: Trzy pierwsze osoby wyleczone z COVID-19

Kolejni pacjenci, którzy zostali wypisani ze szpitala zakaźnego to mieszkańcy Łodzi. Do domów wróciły dwie młode kobiety i mężczyzna. To pierwsze przypadki wyleczenia COVID-19 w mieście.

Osoby te przeszły cały proces leczenia i były odpowiednio długo hospitalizowane. Kilkukrotnie przeprowadzono im badania, które potwierdzają, że nie są już nosicielami koronawirusa i mogą być traktowane jako zdrowe.

Jak czytamy na lodz.tvp.pl, Dagmara Zalewska, rzecznik prasowy Wojewody Łódzkiego poinformowała:

" Muszą się obserwować, tak jak każdy z nas, natomiast traktujemy je jako osoby zdrowe. "

W szpitalu dedykowanym pacjentom z koronawirusem w Łodzi nadal przebywają 42 osoby z podejrzeniem zakażenia. U 144 pacjentów potwierdzono chorobę.

