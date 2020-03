Trzycyfrowa liczba zgonów z powodu koronawirusa w ciągu doby? Tego "nie można wykluczyć"

Jan Wilam jest lekarzem anestezjologiem i właścicielem wydawnictwa medycznego "alfa-medica press" z Bielska-Białej. Jego firma przetłumaczyła, a następnie bezpłatnie podzieliła się przewodnikiem szpitala uniwersyteckiego FAHZU w chińskiej prowincji Zhejiang. To w nim opisano sposoby na walkę z koronawirusem. Jako specjalista w tej dziedzinie, doktor Wilam udzielił wywiadu Onetowi, w którym opowiedział o obecnej sytuacji w Polsce.

Specjalista w rozmowie z polskim portalem przewiduje, że jeśli nie wprowadzimy rozwiązań takich jak w Chinach, to niestety w okresie świątecznym możemy w Polsce spodziewać się trzycyfrowej liczby zgonów w ciągu doby:

Nie chcę być złym prorokiem i nadal mam nadzieję, że nie zrealizuje się u nas do końca scenariusz włosko-hiszpański. (...) W Polsce jest już epidemia. I nie można wykluczyć, że na święta będziemy mieli wariant włosko-hiszpański i trzycyfrową liczbę zgonów w ciągu doby. "

Wilam wypowiedział się również na temat końca epidemii. Ten wcale nie musi być rychły, ale jednocześnie lekarz nie chciał rzucać przypadkowymi cyframi - jak sam stwierdził, po prostu trudno jest to stwierdzić:

Lekarz wysnuł również ciekawe wnioski po lekturze materiałów udostępnionych przez chińskich badaczy COVID-19. Według niego, to decyzje administracyjne spowodowały polepszenie sytuacji:

Należy jednak przyznać, że w Chinach sukces w walce z epidemią osiągnięto nie wskutek optymalnego leczenia chorych, ale na drodze decyzji administracyjnych - to kwarantanna i izolacja chorych doprowadziły do zmniejszenia liczby zachorowań. "

Doktor Wilam ma również prosty komunikat dla Polaków, w którym prosi nas o przestrzeganie obostrzeń i unikanie kontaktu z innymi ludźmi:

"

Efekty będą zależały od tego, ile osób zachoruje. A zapobieganie zachorowaniu jest bardzo proste: siedź w domu, nie spotykaj się z innymi osobami, zabezpiecz osoby starsze. Tak jak napisałem we wstępie do polskiej wersji skryptu, kluczem do wygrania tej wojny są działania administracyjne i edukacyjne, a nie heroiczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek, ratowników i wszystkich innych pracowników służby zdrowia. "