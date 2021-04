Turyści szturmują wulkan na Islandii. Setki gapiów bawi się przy jeziorze lawy [WIDEO]

Turyści odwiedzający wulkan Fagradalsfjall wykazują się ogromną kreatywnością. Było już grillowanie kiełbasek, pozowanie do zdjęć, a nawet mecze siatkówki na czynnym wulkanie. Tym razem sieć obiegły niesamowite zdjęcia z lotu ptaka, ukazujące gapiów tuż nad jeziorem lawy.

Turyści szturmują wulkan na Islandii. Nowe wideo

Islandzki wulkan stał się ogromną atrakcją turystyczną. Tysiące ludzi zjeżdża się w to miejsce, by oglądać spektakularną erupcję. Uruchomiono nawet specjalne połączenia autobusowe oraz wytyczono drogi w okolice wierzchołka wulkanu. Władze Islandii liczą, że wulkan będzie aktywny przez lata.

Po tysiącach wstrząsów sejsmicznych, które nękały Islandię przez ostatnie tygodnie, w piątek 19 marca 2021 doszło do wybuchu wulkanu na Islandii. Niemal od razu Fagradalsfjall przyciągnął tysiące gapiów spragnionych dreszczyku emocji. Turyści przybywają z całej Islandii, a niektórzy z nich zbliżają się do lawy tak blisko, jak to tylko jest możliwe.

Zdaniem ekspertów wulkan położony 40 km od Reykjaviku, będzie wybuchać przynajmniej przez kilka kolejnych tygodni.

