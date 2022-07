Turyści walczą o hotelowe leżaki. Film bije rekordy popularności [WIDEO]

Słynny "parawaning" przechodzi do lamusa. Teraz na topie są łowcy leżaków w kurortach all inclusive. Zobaczcie wideo, które bije rekordy popularności w sieci!

O "parawaningu" napisano już niemal wszystko. A zjawisko nawet nieco przechodzi w zapomnienie, a coraz mniej osób przychodzi o świcie nad morze, aby zarezerwować sobie fragment plaży parawanem. Spora część rodaków uznała je wreszcie za obciach.

Turyści walczą o hotelowe leżaki

Obecnie "na topie" są walki o leżaki w kurortach all inclusive. O co w nich chodzi? Hotele otwierają swoje strefy basenowe o 6 rano. Mimo że w każdym z nich leżaków i miejsc do wypoczynku jest sporo, to być może nie starczy ich dla wszystkich gości.

Turyści wstają zatem przed bladym świtem i czekają w długiej kolejce do strefy basenowej. Gdy drzwi zostają otwarte, spragnieni leżaków turyści pędzą co sił w nogach, by zająć jak najlepsze miejsce.

Jakie miejsca są najbardziej pożądane? Otóż te, najbliżej hotelowego basenu. Jak się okazuje, w wyścigu o leżaki specjalizują się głównie turyści z Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Film bije rekordy popularności

W sieci pojawiło się nagranie z Teneryfy, które bije rekordy popularności. Widać na nim turystów, którzy zaciekle walczą o miejsce do odpoczynku. Tłum "uzbrojony" w ręczniki gromadzi się przed wejściem do strefy basenowej i tuż po jej otwarciu rusza galopem w kierunku leżaków.

Nagranie okazało się prawdziwym hitem Tik Toka. Obejrzało je już ponad 8 milionów użytkowników.

Oczywiście nie jest to ani pierwszy, ani zapewne ostatni taki film w sieci, bo bitwy o leżaki funkcjonują w hotelach od dłuższego czasu.

Hotele walczą z "zajmowaniem" leżaków

Część hoteli walczy z procederem poprzez usuwanie ręczników z miejsc, w których nikt nie siedzi przez dłuższy okres czasu. Inne wdrożyły specjalne aplikacje, na których można sobie zarezerwować konkretne miejsce w strefie relaksu.

