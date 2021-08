Turysta wspiął się na krzyż na Giewoncie. "To działanie nieodpowiedzialne" [WIDEO]

Turyści są zdolni do wszystkiego. Idą w góry w butach na obcasach lub japonkach, kąpią się w Morskim Oku albo próbują karmić z reki niedźwiedzie. Wiadomo: Polak potrafi. Teraz przyszedł czas na kolejny szczyt głupoty. Turysta wszedł na krzyż na Giewoncie.

Turyści wchodzący na Giewont (1894 m n.p.m.) nagrali film, na którym mężczyzna wspina się na metalowy krzyż na Giewoncie. Wideo przesłali od razu na kontakt TVN 24. Sprawa natychmiast trafiła na antenę, a zachowanie turysty wywołało ogromne poruszenia wśród widzów i internautów.

Przede wszystkim jest to działanie nieodpowiedzialne, bo wchodzenie bez asekuracji na taką metalową kilkunastometrową konstrukcję może skończyć się upadkiem, nawet śmiertelnym. Może tez skończyć się niebezpiecznie dla innych osób, znajdujących się pod krzyżem. To jest też brak szacunku. W parku narodowym chronimy przyrodę, chronimy też kulturę. Mamy różnego rodzaju zabytki: szałasy, kapliczki czy ten krzyż, który jest dla wielu osób takim miejscem wycieczek sakralnych czy religijnych. I apeluje do innych turystów, by piętnowali tego typu zachowania. W takie dni jak dziś mamy 30-40 tysięcy turystów na szlakach, nie jesteśmy w stanie być wszędzie.