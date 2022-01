Turystka "hajlowała" przed Muzeum Auschwitz-Birkenau. "To tylko głupi żart"

Turystka z Holandii została przyłapana w momencie, gdy wykonywała gest faszystowskiego pozdrowienia przed Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jak twierdzi kobieta, chciała w ten sposób żartobliwie pozować do zdjęcia.

Jak informuje małopolska policja, turystka z Holandii usłyszała zarzut propagowania nazizmu. Zatrzymana tłumaczyła mundurowym, że był to "tylko głupi żart".

Do skandalicznego wydarzenia doszło przed 13.00 w niedzielę, 23 stycznia 2022. Jak informuje Małopolska Policja:

Dziś (23.01.2022) tuż przed godziną 13 policjanci zostali powiadomieni przez Straż Muzealną byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz – Birkenau o ujęciu zagranicznej turystki w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa propagowania nazizmu.

Funkcjonariusze natychmiast udali się do muzeum gdzie przejęli 29 – letnią obywatelkę Holandii. Kobieta oraz jej 30 – letni mąż trafili do oświęcimskiej komendy Policji. O sprawie została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu.

W trakcie prowadzonych czynności policjanci Wydziału Kryminalnego ustalili, że kobieta na tle bramy z napisem "Arbeit Macht Frei" pozowała do zdjęcia wykonując gesty pozdrowienia hitlerowskiego. Zdjęcia wykonywał jej 30 – letni mąż. Został on przesłuchany jako świadek.

Późnym popołudniem na podstawie zebranych dowodów podejrzanej został przedstawiony zarzut propagowania nazizmu. Kobieta przyznała się do zarzucanego jej czynu.

Za popełnione przestępstwo grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat.