Turzany. Zamordowała swoje dzieci, a potem próbowała popełnić samobójstwo

Zamordowała własne dzieci. Potem próbowała odebrać sobie życie

Katarzyna W. zabiła nożem dwójkę własnych dzieci. Potem tym samym nożem próbowała odebrać sobie życie. Przeżyła, bo w ostatniej chwili uratowała ją teściowa.

Jak czytamy w oświadczeniu policjantów na łamach Super Expresu:

Koło 9.45 dzisiaj, to jest w piątek, na policję zadzwonił mąż tej kobiety. Jak weszliśmy do środka domu, zobaczyliśmy w nim pełno krwi. Dwójka chłopców była martwa. Wstępnie ustaliliśmy, że zginęli od ciosów nożem w klatkę piersiową i plecy. Oni musieli uciekać. Dlatego te ciosy w plecy.

Kobieta została później zabrana do szpitala. Jej stan uniemożliwiał, aby brała udział w jakiekolwiek czynnościach śledczych. W szpitalu okazało się, że Katarzyna W. musiała zostać poddana zabiegowi chirurgicznemu.

Poraniona weszła do wanny, gdzie planowała podciąć sobie żyły. Zwłoki pięcio- i trzyletnich chłopców w łóżeczkach oraz poranioną kobietę znalazł jej mąż. To on zawiadomił policję.

Ze śledztwa wynika, że Katarzyna W. leczyła się na depresję, zażywała leki i była pod nadzorem lekarzy. Śledczy nadal starają się ustalić szczegóły zbrodni. Na razie nie postawiono jej jeszcze zarzutów.