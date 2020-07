Twoja maseczka na pewno działa? Badania informują, jak skutecznie chronić się przed koronawirusem

Maseczka ochronna i płyn do odkażania rąk to przedmioty bez których od kilku miesięcy nie ruszamy się z domu. Pandemia koronawirusa sprawiła, że musieliśmy dostosować się do zupełnie nowej rzeczywistości. Ograniczyła możliwości spotkań, uczestnictwa w imprezach, a nawet korzystania z usług lekarzy czy komunikacji miejskiej.

Twoja maseczka na pewno działa?

Jednak od jakiegoś czasu świat powoli wraca do normalnego funkcjonowania. Oczywiście wychodząc z domu trzeba pamiętać o bezpieczeństwie swoim i innych oraz reżimie sanitarnym, którego w dobie trwającej nadal pandemii należy bezwzględnie przestrzegać. Jeden ze standardowych i najbardziej powszechnych i wymaganych środków ochrony to noszenie maseczki.

Żeby jednak noszenie maski ochronnej zadziałało trzeba przede wszystkim pamiętać, żeby zakrywać nią zarówno usta jak i nos. W przeciwnym razie wirus i tak będzie mógł się przedostać przez nasze śluzówki. Co więcej, każda maska powinna mieć co najmniej dwie warstwy. Należy pamiętać o tym w szczególności, kiedy nosimy ochronny materiał własnej roboty.

Pismo "Thorax" opublikowało badania australijskich naukowców z Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Badacze porównywali skuteczność maseczek jedno, dwu oraz trójwarstwowych. W doświadczeniu wziął udział zdrowy ochotnik, który miał za zadanie symulować kaszel oraz wywoływać u siebie kichanie. Wówczas naukowcy używając oświetlenia LED i szybkiej kamery śledzili emisję kropelek, które u zakażonych przenoszą koronawirusa.

Wnikliwa analiza udowodniła, że trójwarstwowa maseczka chirurgiczna była najskuteczniejsza w ograniczaniu przenoszenia bakterii drogą kropelkową. Wraz ze zmniejszeniem warstw, malała także skuteczność zabezpieczenia, jednak naukowcy podkreślają, że nawet jednowarstwowa maska działa i jest lepsza niż żadna. Zaleca się natomiast stosowanie maski o dwóch warstwach.

Na skuteczność ochronną naszych masek wpływa także dopasowanie jej do naszego kształtu twarzy, częste pranie oraz rodzaj użytego materiału.