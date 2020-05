Twoje zdjęcie może pojawić się na Times Square. Rozpoczęła się nietypowa akcja #SendingLove

Światowa Organizacja Reklamy Zewnętrznej, World Out Of Home Organization zaprosiła przedstawicieli największych firm reklamowych na świecie, do udziału w specjalnej akcji, promującej idee solidarności i wzajemnego wsparcia między ludźmi.

Kampania #SendingLove

#SendingLove to dwutygodniowa kampania ponad 70 największych firm reklamowych, mająca na celu okazanie wsparcia i dodanie otuchy nie tylko pracownikom medycznym, walczącym ze skutkami pandemii, ale także wszystkim tym, którzy borykają się z efektami obecnej sytuacji na świecie.

Twoje życzenia na największych nośnikach reklamowych

Kampania opiera się na materiałach przygotowanych bezpośrednio przez użytkowników, tzw. user-generated content. Już teraz mówi się, że może to być największa tego typu akcja na świecie.

W ramach akcji #SendingLove za pośrednictwem specjalnej strony internetowej – SendingLove.to – możemy stworzyć specjalną fotograficzną wiadomość, która trafi na największe nośniki reklamowe. Nasza wiadomość ma trafić na wybrany przez nas cyfrowy nośnik reklamowy w jednym ze 153 miast, które biorą udział w akcji. Organizatorzy zachęcają, by było to serduszko ułożone z dłoni.

Pochwal się swoim zdjęciem

Najciekawszym jest, że każdy uczestnik, biorący udział w tym specjalnym wydarzeniu otrzyma zwrotnie od organizatorów fotografię po emisji materiału. Przedstawiciele Światowej Organizacji Reklamy Zewnętrznej liczą, że dzięki temu akcja dostanie dzięki drugie życie w mediach społecznościowych. Kto w końcu nie chciałby pochwalić się swoim zdjęciem wyświetlanym na największych ekranach na Times Square w Nowym Jorku, czy Picadilly Circus w Londynie?

Akcja będzie miała miejsce także w Polsce. W naszym kraju do kampanii #SendingLove dołączyły firmy, zrzeszone w ramach IGRZ – Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, które posiadają w swoim portfolio nośniki cyfrowe: AMS, Clear Channel Poland i Warexpo.

Idea przyświecająca akcji

Na stronie internetowej organizacji czytamy o szczytnych założeniach całego przedsięwzięcia:

" Gwiazdami tej kampanii są zwykli ludzie. Każdy z nas ma w swoich zasobach zdjęcia obrazujące miejsca, które kochamy. (…) Ideą jest by trafiły one do jak największej społeczności na świecie, niosąc pozytywny przekaz w tych trudnych dla wszystkich czasach. Zdjęcia wraz z przesłaniem miłości będą emitowane na nośnikach DOOH (cyfrowych nośnikach reklamy zewnętrznej – przyp. red.) na całym świecie. "

Cała akcja ma charakter niekomercyjny.

Czytaj także: Banksy namawia do noszenia maszeczek? Słynny mural zmienił się na czas pandemii