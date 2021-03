Twórca Kapitana Majtasa przeprosił za rasistowskie treści. Ze sprzedaży wycofano jedną z jego książek

Dav Pilkey - twórca serii "Kapitan Majtas" przeprosił za rasizm wobec osób azjatyckiego pochodzenia. Pojawia się on w książce "The Adventures of Ook and Gluk", która zostanie wycofana ze sprzedaży.

Spin-off przygód Kapitana Majtasa pod tytułem "The Adventures of Ook and Gluk" nie trafi więcej na sklepowe półki. Taką decyzję podjęli jej twórca Dav Pilkey i wydawnictwo Scholastic. Wszystko dlatego, że w pozycji pojawiają się rasistowskie treści.

"Kapitan Majtas" - Dav Pilkey przeprasza za rasizm w "The Adventures of Ook and Gluk"

W 1997 roku Dav Pilkey wydał pierwszą część serii o dyrektorze szkoły, zamienionym w superbohatera przez dwóch czwartoklasistów zachwyconych komiksami. Od tego momentu Kapitan Majtas doczekał się kolejnych przygód, filmów na ich podstawie, a nawet spin-offów. Jednym z nich jest książka pod tytułem "The Adventures of Ook and Gluk".

Jak podaje The Los Angeles Times, książka została wycofana ze sprzedaży i nie zostanie wznowiona. Wszystko za sprawą decyzji Scholastic i samego Pilkey'ego. W "The Adventures of Ook and Gluk" pojawiają się bowiem wątki pasywne rasistowskie wobec Azjatów. Twórca i wydawnictwo zrozumieli swój błąd i nie zamierzają go więcej popełniać. Nie chcą obrażać osób o pochodzeniu azjatyckim, które sięgają po przygody Kapitana Majtasa.

Książka została wydana w 2010 roku i jest jedną z pozycji z cyklu spin-offów, które są utrzymane w pewnej konwencji. Ich "autorami" są dwaj główni bohaterowie przygód Kapitana Majtasa - George Beard i Harold Hutchins, którzy tworzą niesamowite historie komiksowe. Jedną z nich jest właśnie "The Adventures of Ook and Gluk", opowiadająca o dwóch jaskiniowcach, którzy podróżują w czasie. W XXIII wieku spotykają mistrza sztuk walki Derricka Wonga i jego córkę Lan Wong. Derrick uczy protagonistów kung-fu oraz filozofii Dalekiego Wschodu.

W książce pojawia się wiele stereotypów uznawanych za pasywny rasizm. Pilkey na swoją obronę ma fakt, że spin-offy są "pisane" przez dwóch czwartoklasistów, którzy patrzą na świat w bardzo uproszczony sposób, ale rodzaj humoru zawartego w książce może pogłębiać szkodliwe i nieprawdziwe schematy na temat osób z Azji oraz być krzywdzący dla czytelników. Z tego powodu uznano, że żarty bazujące na stereotypach to przesada i zdecydowano się na wycofanie "The Adventures of Ook and Gluk" ze sprzedaży. Wiąże się to oczywiście z obecną sytuacją w USA, gdzie od rozpoczęcia pandemii koronawirusa odnotowano wzrost zachowań rasistowskich wobec mniejszości o pochodzeniu azjatyckim.

Pilkey przeprosił swoich czytelników w oficjalnym oświadczeniu.

Mam nadzieję, że wy, moi czytelnicy, wybaczycie mi i nauczycie się z mojego błędu, iż nawet niezamierzone i pasywne stereotypy i rasizm są szkodliwe dla wszystkich. Przepraszam i obiecuję, że następnym razem będzie lepiej.

Scholastic w swoich działaniach nie ogranicza się do usunięcia książki "The Adventures of Ook and Gluk" z własnego sklepu internetowego i decyzji o niewznawianiu tytułu. Przedstawiciele wydawnictwa zapowiedzieli, że zamierzają działać na szerszą skalę.

Podejmiemy kroki, aby poinformować szkoły i biblioteki, które mogą nadal mieć ten tytuł w obiegu, o naszej decyzji o wycofaniu go z publikacji.

Trudno powiedzieć, czy powyższa decyzja oznacza całkowite usunięcie "The Adventures of Ook and Gluk" z kanonu Kapitana Majtasa, czy Pilkey zamierza stworzyć poprawioną wersję spin-offu i wydać go ponownie.