Twórca Marvela oskarżony o antysemityzm. Jak się tłumaczy?

Czy w jednej z najlepiej ocenianych serii Marvel Comics ostatnich lat pojawiły się antysemickie przedstawienia? Zdaniem części oburzonych czytelników tak właśnie było. Autor rysunków Joe Bennett postanowił skomentować sprawę.

Komiks "Immortal Hulk" opowiada o kolejnym rozdziale w życiu i historii Bruce'a Bannera. Tytułowy bohater powrócił do życia, jednak po raz kolejny w opowieści o Zielonym Gigancie doszło do radykalnej zmiany wynikającej z niestabilnej natury Hulka. Tytułowy bohater nabył nowe moce i stał się nieśmiertelny, a seria "Immortal Hulk" poszła w kierunku body horroru.

Jak podaje portal CBR, jeden z rysowników komiksu został oskarżony o umieszczanie w nim antysemickich treści. Rysunki z dyskryminującym podtekstem miały pojawić się w najnowszym numerze serii, czyli "Immortal Hulk" #43. W zeszycie jedno z wcieleń Hulka - Joe Fixit, kontroluje ciało Bannera, przez co bohater staje się oszustem. W jednej ze scen Banner kupuje biżuterię, używając ukradzionej karty kredytowej.

W jednym z paneli widzimy logo jubilera, u którego Banner nabywa towar. Na szybie znajduje się napis "Cronemberg's Jewelry", a tak przynajmniej powinie wyglądać. Jednak jeśli przyjrzymy się uważnie, możemy dostrzec, że zamiast w "jewelry" - czyli "biżuteria" litery układają się w słowo "jewer", które można przetłumaczyć jako "żydostwo". Chociaż znaki z logotypu są przysłonięte głowami bohaterów rysunku, nie zmienia to faktu, że w nazwie brakuje litery "L". Niezbyt zręczny kontekst podkreśla wielka gwiazda Dawida, która znajduje się w logo sklepu.

Obrazek, który przez niektórych fanów został odczytany jako treść antysemicka, wzbudził kontrowersje wokół Bennetta. Rysownik wydał oficjalne oświadczenie w tej sprawie. Wyjaśnił, że panel został błędnie zinterpretowany, a widoczne na szybie sklepu słowo "jewer", to przeoczony przez niego błąd, który nie powinien mieć miejsca.

W całej serii zawarłem odniesienia do słynnych reżyserów kina grozy, aby okazać szacunek gatunkowi, a w "Immortal Hulk" # 43 pojawił się hołd w stronę Davida Cronenberga. Błędy w pisowni na oknie były zwyczajnym, ale straszliwym błędem, wynikającym z tego, że ponieważ pisałem od tyłu i przypadkowo zapisałem oba słowa źle.

Nie mam żadnego usprawiedliwienia na to, w jaki sposób narysowałem Gwiazdę Dawida. Nie zrozumiałem tego problematycznego i obraźliwego stereotypu, ale po wysłuchaniu was wszystkich rozumiem teraz swój błąd. To było złe, obraźliwe i bolesne na wiele sposobów. To błąd, do którego muszę się przyznać, i przepraszam wszystkich, których przez to zraniłem. Pracujemy z Marvelem, aby to naprawić, i wykorzystam tę lekcję do refleksji nad tym, jak podchodzę do moich historii i pracy.