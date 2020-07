Twórca "The Walking Dead" przegrał w sądzie ze stacją AMC. Proces dotyczył dużych pieniędzy

Wielokrotnie słyszeliśmy historie o autorach, którzy czują się poszkodowani przez duże firmy, które zarabiają na ich pomyśle. Ta opowieść powtórzyła się w przypadku Roberta Kirkmana - scenarzysty komiksu i producenta wykonawczego serialu "The Walking Dead". Sąd uznał, że żądania twórcy są bezzasadne i orzekł na korzyść stacji AMC.

"The Walking Dead" - Robert Kirkman przegrał z AMC

Robert Kirkman w 2003 roku stworzył komiks grozy o zombie dla wydawnictwa Image. Czarno-biała seria z miejsca stała się hitem i w krótkim czasie stacja AMC nabyła prawa do realizacji serialu na jego podstawie. Kirkman był zaangażowany w proces powstawania "The Walking Dead" jako producent wykonawczy. Sukces adaptacji sprawił jednak, że twórca komiksu oraz inni producenci wykonawczy poczuli się oszukani przez stację. Z tego powodu w 2017 roku Kirkman Glen Mazzara, Gale Anne Hurd i David Alpert postanowili wystąpić na drogę prawną.

Po trzech latach sprawa się w końcu rozwiązała. Jak podaje The Hollywood Reporter, sąd wydał orzeczenie na korzyść AMC. Twórcy serialu zarzucali stacji naruszenie warunków umowy. Chodziło głównie o profity płynące nie tylko z samego serialu, który od lat jest hitem stacji, ale również dwóch spin-offów oraz talk-show "The Talking Dead". Zdaniem producentów wykonawczych stacja zarabia o wiele więcej pieniędzy od nich, co uznali za niesprawiedliwe.

W Hollywood zdarza się czasami, że stacja telewizyjna czy wytwórnia filmowa przekłamuje zyski z danego tytułu, by oszukać swoich partnerów i wypłacić im mniejsze kwoty pieniędzy. Wszystko zależy jednak od zapisów w umowach. W przypadku "The Walking Dead" sprawa była dość oczywista. W przeciwieństwie do innych hitów AMC takich jak "Breaking Bad" czy "Mad Men", serial o zombie został całkowicie stworzony przez studio należące do kablówki. Jednak Gale Anne Hurd zeznała w sądzie w Los Angeles, że prezes AMC Charlie Collier, obiecał producentom takie same (czyli wyższe - przyp. red.) zyski z serialu, jak twórcom pracującym w wytwórni nienależącej do stacji. Collier zaprzeczył temu oświadczeniu.

Obrońcy AMC w trakcie procesu bazowali na fakcie, który mówił, że warunki współpracy z producentami określono w poszczególnych umowach, więc jeśli producencie mieli jakiekolwiek zastrzeżenia co do ich treści, powinni zgłosić to przed podpisaniem dokumentów. Z tego powodu sąd orzekł, że skoro stacja AMC jasno określiła warunki umów, oznacza to, że jej przedstawiciele nie manipulowali żadnymi zapisami, nie działali w złej wierze, ani wprowadzali w błąd stosując chwyty retoryczne.

Jeden z prawników AMC Orin Snyder z kancelarii Gibson Dunn złożył oficjalne oświadczenie po wydaniu orzeczeniu sądu.

" Dzisiejsza decyzja to całkowite zwycięstwo AMC. Sędzia wypowiedział się na korzyść AMC we wszystkich siedmiu kwestiach, które zostały przedstawione na rozprawie i potwierdził, że stacja dotrzymała swoich umów i zapłaciła panu Kirkmanowi oraz innym powodom tyle, ile im się należało. Jak ustalił sąd, powodowie ci mieli najbardziej wyrafinowanych prawników i agentów w Hollywood i dostali to, o co się targowali. "

Jak proces wpłynie na dalszą współpracę Kirkmana i innych producentów wykonawczych z AMC? Na razie nie wiadomo, ale zapewne wkrótce się o tym przekonamy.

