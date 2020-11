Twórca "Venoma" wyśmiał fanów. Od dwóch lat nie są w stanie znaleźć jednego z Easter eggów

Dzisiejsza popkultura nie istnieje bez różnego rodzaju hipertekstualnych nawiązań. Dlatego tak wiele tekstów współczesnej kultury naszpikowanych jest ukrytymi odniesieniami. Nie tyczy się to jedynie filmów i gier wideo. Tego typu zabawa twórcy z odbiorcą pojawia się również w komiksach. Scenarzysta obecnie wydawanej serii o Venomie wciąż czeka na znalezienie jednego z Easter eggów ukrytego ponad dwa lata temu.

"Venom" - Easter egg wciąż nieodnaleziony przez czytelników komiksów Marvela

Każdy widz filmów Marvela doskonale wie, że w produkcjach kryje się niezliczona ilość różnego rodzaju Easter eggów. Jednym z mistrzów ukrywania smaczków jest James Gunn - twórca filmowej wersji "Strażników Galaktyki".

Easter eggi nie są jednak domeną filmów. Pojawiają się również w komiksach. W 2018 roku - tuż przed premierą filmu z Tomem Hardym w roli głównej, wydawnictwo Marvel Comics wypuściło nową serię poświęconą Venomowi, za którą do dziś odpowiada znany i ceniony scenarzysta Donny Cates. W pierwszym numerze "Venoma" z maja 2018 roku znajduje się wciąż nieodkryty przez żadnego z czytelników Easter egg.

Od dwóch lat trwa więc poszukiwanie zaszyfrowanej wiadomości do odbiorców. Co jakiś czas na Twitterze pojawiają się odpowiedzi fanów. Do tej pory nikt jednak nie trafił na odpowiedni trop, o czym Cates na bieżąco informuje.

" Bizarnage: Tak swoją drogę, czy komuś udało się znaleźć ten Easter egg w "Venomie" #1? Donny Cates: Nie. "

" Bizarnage: Znowu przejrzałem cały zeszyt i jedyna rzecz, która zwróciła moją uwagę, to ta smuga na ścianie, która trochę wygląda jak Grendel lol. Donny Cates: Haha. Rany, wy i ten Easter egg. Mówię wam, NIGDY go nie znajdziecie. Tylko Ryan [Stegman - rysownik komiksu - przyp. red.] i ja wiemy, co to jest. (I to nie jest to). "

" Jared: Easter egg jest pewnie na okładce.

Donny Cates: Nie. "

Jak widać, Cates lubi droczyć się ze swoimi fanami. Skoro zapowiedział, że nikt nie ma prawa znaleźć ukrytej wiadomości, być może rzeczywiście tak będzie. Z drugiej strony, tego typu uwagi jedynie wzmagają chęć jeszcze dokładniejszych poszukiwań. Kto wie, może w końcu komuś uda się rozłożyć cały numer na czynniki pierwsze i domyśli się, o co chodziło autorom pierwszego numeru nowego "Venoma".

"Venom" autorstwa Donny'ego Catesa - o czym jest komiks?

Czwarty volume przygód Venoma zrewolucjonizował postać słynnego Symbiota, który w ciągu swojego ponad 30-letniego życia przeżył wiele zmian. Zaczynał jako wróg Spider-Mana, by z czasem stać się antybohaterem, którego nosicielami oprócz Eddiego Brocka i Petera Parkera byli między innymi Deadpool i Flash Thompson.

Obecnie Venom wrócił do Brocka i wywrócił jego życie do góry nogami. Cates jest również odpowiedzialny za nową, mroczną genezę Klyntarów (oficjalna nazwa gatunku, do którego należy Venom), sięgającą kilka tysięcy lat wstecz. W ciągu dwóch lat seria doczekała się ponad 30 numerów. Nie wiadomo, kiedy Marvel planuje zakończyć run Catesa.

