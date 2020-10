Twórca hitu Netfliksa aresztowany za napaść seksualną. Już raz zatrzymano go za podobne przestępstwa

Przemoc seksualna w Hollywood nie jest niczym nowym. Niestety po nagłośnieniu sprawy przez ruch #MeToo nadal dochodzi do tego typu przestępstw. Jednego z nich dopuścił się ponownie producent filmowy David Guillod.

"Tyler Rake: Ocalenie" - producent filmu aresztowany

Jak podaje Deadline, policja z Los Angeles aresztowała Davida Guilloda - producenta takich filmów jak "Atomic Blonde" z Charlize Theron czy niedawny hit Netfliksa "Tyler Rake: Ocalenie" z Chrisem Hemsworthem w roli głównej. Mężczyzna został aresztowany po tym, jak prokuratura wydała nakaz zatrzymania filmowca i przeszukania jego rezydencji w Sherman Oaks. O napaść seksualną oskarżono go po raz kolejny. Guillod podczas zatrzymania był na zwolnieniu z aresztu za kaucją, którą wpłacił, by wyjść na wolność po pierwszym oskarżeniu przez prokuraturę hrabstwa Santa Barbara.

Funkcjonariusze policji potwierdzili, że do kolejnego przestępstwa doszło 21 października 2020 roku. Kobieta, która była ofiarą Guilloda, zgłosiła napaść na tle seksualnym podczas wieczornego spotkania z producentem. Nie podano większej ilości szczegółów ani nie zdradzono personaliów ofiary. Policja wręczyła filmowcowi nakaz, a następnie przetransportowała go do Metropolitan Detention Center w Los Angeles. Zadecydowano, że oskarżony może wyjść na wolność y za kaucją w wysokości 5 milionów dolarów.

Policja, potwierdzając aresztowanie zaapelowała do innych ewentualnych ofiar Guilloda, które jeszcze się nie zgłosiły. Każdy, kto ma informacje na ten temat, powinien zadzwonić do detektywów z wydziału policji Los Angeles. Funkcjonariusze podali numer telefonu, pod który należy zatelefonować.

Wcześniej w tym roku Guillod oddał się sam w ręce policji w Santa Barbara za wielokrotne ataki seksualne. Poprzednio prokuratura zarzuciła producentowi 11 przestępstw dotyczących trzech kobiet, między innymi asystentki oskarżonego. Oprócz napaści na tle seksualnym pojawia się również porwanie i gwałt. Jedna z nich miała miejsce w 2014 roku. Guillodowi grozi do 21 lat pozbawienia wolności. Oskarżony twierdzi, że jest niewinny.

W 2012 roku Jessica Barth, której wówczas Guillod był menadżerem, zgłosiła policji, że została przez niego odurzona i zaatakowana podczas kolacji biznesowej. Sprawę oddaliła, ponieważ Guillod groził zniszczeniem jej kariery. Kobieta zaczęła mówić głośno o sprawie w 2017 roku, kiedy pojawiło się zgłoszenie innej ofiary Guilloda. Obie kobiety zaskarżyły producenta w sądzie.

Kiedy w 2019 roku AJ Cook dowiedziała się o kryminalnej przeszłości swojego byłego menadżera, pozwała go, żądając 1,6 miliona dolarów odszkodowania za straty moralne wynikające z tego, że Guillod nie poinformował jej o swojej historii "seksualnego drapieżnika". Aktorka, która walczy o prawa kobiet, była zdruzgotana współpracą z przestępcą seksualnym.

Czy Guillod spędzi resztę życia w więzieniu? Przekonamy się za jakiś czas.

