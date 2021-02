Twórcy Call of Duty: Black Ops Cold War zbanowali jednocześnie 60 tysięcy graczy. Czym sobie na to zasłużyli?

Call of Duty: Black Ops Cold War - zbanowano ponad 60 tysięcy użytkowników

Twócy popularnej gry postanowili mocno zniechęcić graczy do oszukiwania w grze. Activision poinformowało za pośrednictwem swojego profilu na Twitterze, że zablokowało konta 60 tysiącom graczy, którzy dopuszczali się różnego rodzaju cheatowania. Według firmy, łącznie zamrożono już ponad 300 tysięcy kont od czasu premiery trybu gry Warzone (marzec 2020 roku).

Firma zapowiedziała również, że zamierza wprowadzić mnóstwo usprawnień, których celem będzie wcześniejsze wykrywanie programów służących do oszukiwania. W planach jest także lepszy system zgłaszania innych graczy przez samych użytkowników.

To mają być zaledwie pierwsze kroki, które mają służyć wyeliminowaniu cheaterów, ale także osób odpowiedzialnych za tworzenie oprogramowania do oszukiwania - samo Activison podkreśliło w oświadczeniu, że ma "zero tolerancji dla cheaterów w Call of Duty i Warzone":

Na stronie Activion możemy również przeczytać, że firma zamierza prezentować dużo częściej aktualizacje - te mają się pojawiać przynajmniej raz w miesiącu. Każda z nich będzie dodawała nowe funkcje, mające na celu poprawę jakości rozgrywki i ograniczenie działalności cheaterów. Wśród nich pojawią się usprawnienia systemu ochrony, oprogramowanie anty-cheaterskie i inne.

Szybciej mają być również podejmowane decyzje o banowaniu użytkowników - to odbędzie się w ramach polityki "zero tolerancji". Warzone jest dostępny do pobrania za darmo, natomiast Call of Duty: Black Ops Cold War zadebiutowało w listopadzie 2020 roku na pecety i konsole PlayStation 4, PlayStation 5 oraz Xboksy One, Series X/S.