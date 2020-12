Twórcy Cyberpunka 2077 przeprosili graczy za problemy z grą. Obiecali poprawki i bezproblemowe zwroty pieniędzy

CD Projekt RED przeprosił graczy za stan techniczny Cyberpunka 2077

Jeszcze kilka godzin temu informowaliśmy was, że Sony, Steam i inne cyfrowe sklepy bezproblemowo oddają pieniądze za Cyberpunka 2077. Wygląda na to, że był to w pewien sposób "odgórny" przekaz od CD Projektu RED, który na łamach swoich mediów społecznościowych wydał oficjalne oświadczenie w sprawie premiery gry.

Twórcy przeprosili w nim za to, że nie pokazywali materiałów promocyjnych z konsol PS4 i Xbox One, co nie pozwoliło klientów na podjęcie w pełni świadomej decyzji dot. kupna Cyberpunka 2077. Jak sami stwierdzili, powinni bardziej zwrócić uwagę na poprawienie wersji na starsze konsole.

Obiecali również patche, które mają poprawić rozgrywkę, a także poinformowali o bezproblemowych zwrotach pieniędzy za kupienie Cyberpunka 2077. Te można realizować za pośrednictwem Steama, PS Store, czy Xbox Marketplace. Jeśli zakupiliście produkcje z innych źródeł, należy zwrócić się do sklepów, w których kupiliście swoje egzemplarze (chodzi zarówno o wersje cyfrowe, jak i fizyczne).

Jeśli będziecie mieli z tym jakieś problemy, CDPR poprosił o wysyłanie maili pod adres helpmerefund@cdprojektred.com.

Poniżej możecie się zapoznać z całym oświadczeniem wydanym przez CD Projekt RED:

Z oświadczenia dowiadujemy się również, że w ciągu kilku dni udostępniony będzie kolejny patch, mający na celu poprawienie optymalizacji produkcji. Kolejne, dużo większe poprawki zostaną wprowadzone kolejno w styczniu i lutym 2021 roku. Więcej szczegółów dotyczących tego, co konkretnie zostanie naprawiane w ciągu następnych miesięcy, poznamy bliżej ich debiutu.

CDPR zachęcił oczywiście graczy do tego, by nie pozbywali się swoich egzemplarzy i poczekali na nadchodzące poprawki. Na koniec doprecyzował również, że gra w wersji na komputery również będzie systematycznie poprawiana.