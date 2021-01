Twórcy Cyberpunka 2077 przeprosili graczy za stan gry i obiecali poprawę

Cyberpunk 2077 - Marcin Iwiński przeprosił graczy

Burza wokół Cyberpunka 2077 nadal trwa - chociaż premiera gry odbyła się ponad miesiąc temu, to CD Projekt RED nadal czuje pokłosie swoich decyzji, które skłoniły ich do wydania CP2077 w takim, a nie innym stanie. Do całej sprawy w oficjalnym oświadczeniu firmy odniósł się jeden ze współzałożycieli firmy, Marcin Iwiński.

W mediach społecznościowych dotyczących Cyberpunka 2077 pojawił się film, na którym Iwiński przeprasza za stan techniczny konsolowej edycji gry:

Pomimo pozytywnych recenzji na PC, wersja konsolowa Cyberpunka 2077 nie osiągnęła standardu jakości, w jaki celowaliśmy.

Iwiński zaapelował też, aby gracze nie wylewali swoich żali na zespół programistów, ponieważ podkreślił, że to on i zarząd byli odpowiedzialni za decyzje dotyczące wydania gry:

Nasz zespół to niezwykle utalentowane i ciężko pracujące osoby, a ostateczne decyzje podejmowane są przeze mnie i zarząd.

Marcin Iwiński wyjaśnił w wideo, że punktem wyjścia dla dewelopera była wersja na komputery PC, a dopiero potem przenosili Cyberpunka 2077 na konsole PS4 i Xbox One. To okazało się znacznie trudniejsze, niż początkowo zakładano:

Każdy dodatkowy dzień pracy przed premierą pozwalał nam uzyskiwać widoczną poprawę, dlatego edycję na konsole zaczęliśmy rozsyłać dopiero 8 grudnia, czyli później niż pierwotnie zamierzaliśmy.

W ciągu najbliższych dni ma pojawić się pierwsza duża aktualizacja (Patch 1.1), która ma w znaczący sposób poprawić działania gry. Kilka tygodni firma wyda Patch 1.2, później gracze otrzymają obiecane wcześniej darmowe aktualizacje (DLC), a w drugiej połowie 2021 roku pojawi się wyczekiwana przez wielu aktualizacja gry dla konsol Xbox Series X i PlayStation 5.

CD Projekt RED wydało również oświadczenie na stronie, w którym obiecało załatanie wszystkich błędów:

Zobowiązujemy się do naprawy błędów i problemów z grą i będziemy kontynuować prace nad poprawkami dla Cyberpunka 2077 w kolejnych aktualizacjach, tak abyście mogli cieszyć się grą niezależnie od platformy.

Poniżej możecie zobaczyć całe wideo: