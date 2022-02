Twórcy GTA oficjalnie potwierdzili nową część serii. Ta ma być "wyjątkowa"

Nareszcie potwierdzono, że powstaje nowe GTA. Co o nim wiemy?

Od premiery ostatniej odsłony Grand Theft Auto minęło już prawie 9 lat. Czas posuchy zbliża się jednak powoli ku końcowi. W piątek 4 lutego 2022 roku firma Rockstar Games oficjalnie potwierdziła, że pracuje nad kolejną odsłoną serii, która do tej pory nie otrzymała jeszcze tytułu.

Tak w gruncie rzeczy, to nie wiemy o tej produkcji nic - w oświadczeniu prasowym mogliśmy jedynie przeczytać, że "prace są dość zaawansowane", co jest raczej mało szczegółowym opisem sytuacji. To jednak wystarczyło, żeby fani byli w ekstazie. Tweet Rockstar Games na temat nowego GTA zdobył grubo ponad pół miliona "serduszek" na samym Twitterze, co tylko pokazuje jak bardzo wyczekiwane jest GTA VI:

Wiele osób pyta się nas o nową wersję Grand Theft Auto. Każdy nasz projekt jest dla nas ważnym krokiem naprzód. Jesteśmy podekscytowani, że możemy potwierdzić, iż trwają już prace nad kolejną odsłoną serii.

Na temat projektu wypowiedział się też szef działu animacji w Rockstar Games, który pracował już przy GTA V i Red Dead Redemption 2. Ten napisał, że to będzie "wyjątkowy" projekt:

Niestety, tutaj kończą nam się szczegóły na temat projektu. Data premiery gry jest na razie nieznana i trudno sobie wyobrazić, by GTA VI miało zadebiutować w ciągu najbliższych dwóch lat.