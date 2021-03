Twórcy Ghost of Tsushima zostali ambasadorami prawdziwej japońskiej wyspy!

Gra Ghost of Tsushima była hitem nie tylko wśród graczy i recenzentów, ale również wśród samych mieszkańców tytułowej japońskiej wyspy. Ich uznanie dla twórców ze studia Sucker Punch jest tak ogromne, że reżyserowie gry zostali właśnie uhonorowani przez burmistrza Tsushimy ogromnym wyróżnieniem.

Nate Fox i Jason Connell zostali oficjalnie uznani za ambasadorów wyspy Tsushima! Panowie zostaną uhonorowani podczas specjalnej ceremonii, która ze względu przez pandemię musi się niestety odbyć online. Co ciekawe, na tym współpraca Tsushima i Sony się nie skończy - wyspa ma przygotować wraz z firmą specjalną kampanię turystyczną, która ma zachęcić do odwiedzania malowniczego miejsca na mapie Japonii.

Prezydent Tsushimy, Hiroki Hitakatsu wydał oficjalne oświadczenie w języku angielskim, w którym wytłumaczył swoją decyzję o nadaniu Foxowi i Connellowi tytułów ambasadorskich:

Panowie Fox i Connell pokazali naszą wyspę oraz historię całemu światu i to w piękny sposób! Nawet spora część Japończyków nie zna historii z okresu Gen-ko. Jesli chodzi zaś o świat, to nazwa i umiejscowienie Tsushimy było dotychczas dosłownie nikomu nieznane, więc nie mogę się nacieszyć, że postanowili opowiedzieć właśnie naszą historię, doprawiając ją cudowną grafiką i niezwykłymi opowieściami o zwykłych ludziach.

Fox i Connell będą pełnili funkcję ambasadorów dożywotnio (lub do momentu, gdy sami z niej zrezygnują):

Panowie będą mogli być naszymi ambasadorami aż do dnia, kiedy się zrzekną tej funkcji. Prawdę mówiąc myślałem nad tą decyzją od momentu, gdy usłyszałem, że zamierzają zrobić grę z Tsushimą w tytule. Dla jasności chcę też dodać, że nie nadałem im tego tytułu po to, by tworzyli o nas kolejne gry. Chcę im po prostu podziękować, tak samo jak Sony i Sucker Punch za to, że obecnie ludzie z całego świata nie tylko dowiedzieli się o naszym istnieniu, ale także chcą odwiedzać Tsushimę.