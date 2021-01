Twórcy Skyrim stworzą grę z Indianą Jonesem w roli głównej

Bethesda zapowiedziała właśnie swoją nową grę, którą ma być produkcja z legendarnym Indianą Jonesem w roli głównej. Co wiemy na temat nadchodzącego projektu od twórców Skyrima?

Twórcy Skyrima tworzą grę o Indianie Jonesie

Bethesda i Machine Games pracują nad grą o Indianie Jonesie. Twórcy podzielili się teaserem produkcji na Twitterze, które przedstawiało nam zaśmiecone biurko z wieloma mapami, listami, otwartymi książkami i zeszytami. Materiał kończył się ujęciem kapelusza i bicza, czyli ikonicznych elementów garderoby najbardziej znanego archeologa w świecie kina.

Na razie nie dowiedzieliśmy się zbyt dużo szczegółów na temat tej produkcji. Sam teaser ma raptem 30 sekund i możecie go zobaczyć poniżej:

Niedługo po pokazaniu teasera, Bethesda wydała krótkie oficjalne oświadczenie, w którym potwierdziła, że Todd Howard (reżyser i producent Skyrima, czy Falloutów 3 i 4) będzie producentem nadchodzącego dzieła Machine Games. Studio możecie kojarzyć z powodu gry Wolfenstein: The New Order. Jak czytamy:

Nowa gra o Indianie Jonesie z oryginalną historią jest w trakcie produkcji w Machine Games i zostanie wyprodukowana przez Todda Howarda we współpracy z Lucasfilm Games. Minie jeszcze sporo czasu, kiedy zdradzimy więcej szczegółów, ale nie możemy się tego doczekać.

Nasuwają się od razu oczywiste porównania do serii Uncharted, czy nowych Tomb Raiderów. Obydwie produkcje są do siebie podobne (Lara Croft jest nawet oryginalnie archeolog) i trudno sobie wyobrazić, by Indiana Jones miał się specjalnie różnić gameplayem od tych wspomnianych dzieł, aczkolwiek na razie szczegółów nie znamy.

Data premiery gry o Indianie Jonesie na razie jest nieznana.