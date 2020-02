Twórcy "Star Wars Jedi: Fallen Order" pomijali błędy, żeby szybciej wydać grę

Czasami błędów jest na tyle dużo, ale są one na tyle nieprzeszkadzające w rozgrywce, że twórcy postanawiają wypuścić produkt do sprzedaży i załatać go dopiero po premierze. Wygląda na to, że taką sytuację zastali twórcy gry "Star Wars Jedi: Fallen Order", która trafiła do sprzedaży w listopadzie. Szef studia Respawn przyznał bowiem, że skupili się na wypuszczeniu gry, a nie dopieszczeniu jej do granic możliwości.

Twórcy "Fallen Order" wiedzieli o błędach przed premierą

Prezes Respawn Entertainment Vince Zampella niedawno udzielił wywiadu portalowi USgamer, w którym przyznał, że wypuszczenie gry przed świąteczną gorączką stało się większym priorytetem, niż załatanie wszystkich dziur:

" Tak, mieliśmy wiele rozmów na ten temat. Ale stwierdziliśmy, że chcemy by gra już wyszła, wiecie, przed świętami. Naszym zdaniem to jest produkcja, która idealnie pasuje do tego okresu. "

Błędy i bugi "Jedi: Fallen Order" były zauważane przez recenzentów i użytkowników, ale tak jak wspomnieliśmy - żaden z nich nie doprowadzał do zawieszania się całej gry, czy ogromnego dyskomfortu. Na szczęście twórcy wciąż wspierają swoje dzieło i po 3 miesiącach od premiery dalej publikują łatki naprawiające produkcję. Taka działalność im się opłaciła - produkcja sprzedała się w ponad 8 milionach egzemplarzy, co stanowczo przekroczyło oczekiwania wydawcy Electronic Arts.

Gra "Star Wars Jedi: Fallen Order" zadebiutowała w listopadzie 2019 roku i jest dostępna w wersjach na komputery osobiste oraz konsole Xbox One i Playstation 4. Na razie nie wiemy, czy produkcja doczeka się kontynuacji, aczkolwiek fabuła samego tytułu oraz jego sukces sugerują, że prędzej, czy później takowa nadejdzie.