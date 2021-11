Twórcy The Last of Us i Uncharted pracują nad nową serią gier? Naughty Dog coś kombinuje

W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat kolejnego projektu od studia Naughty Dog, który ma być "świeżą serią" od twórców Uncharted i The Last of Us.

Twórcy Uncharted i TLOU pracują nad nową serią?

Jak podaje Twitterowy insider @RalphsValve, studio Naughty Dog pracuje obecnie nad nową serią. Niestety, nie wiemy oprócz tego zbyt wiele - oprócz tego, że główny bohater będzie czarnoskóry.

Nie są to przełomowe informacje, ale raczej nikt się nie zdziwi, jeśli produkcja faktycznie będzie pierwszą odsłoną nowej serii. Twórcy z ND przez lata pracowali nad Uncharted, potem nad The Last of Us, Uncharted 4, a potem znowu The Last of Us. Łatwo więc zrozumieć, że mogą mieć dosyć i przed stworzeniem kolejnego TLOU, studio będzie chciało stworzyć coś nowego.

Na razie wiemy, że studio jest zaangażowane w robienie dwóch produkcji filmowo-serialowych na bazie swoich popularnych gier. Mowa o filmie "Uncharted" z Tomem Hollandem, który niedawno doczekał się oficjalnego zwiastuna, a także o serial HBO "The Last of Us" z Pedro Pascalem i Bellą Ramsey w rolach głównych. Nad produkcją telewizyjną pracuje m.in. reżyser gry The Last of Us 2, czyli Neil Druckmann.

Chociaż pierwotnie zakładano, że HBO nie będzie chciało za bardzo odbiegać od oryginalnej historii Ellie i Joela, to reżyser gry, a także producent i scenarzysta serialu Neil Druckmann wyjaśnił, że wcale nie jest to prawda.

Zapowiedział bowiem w rozmowie z IGN, że większość dialogów serialu będzie wyciągnięta żywcem ze scenariusza pierwowzoru, ale będą osadzone w innym kontekście sytuacyjnym, dzięki czemu opowiedziana przez nich historia będzie inna.

Pozostaje nam jedynie czekać na oficjalne potwierdzenia dat premier "The Last of Us" i nowej produkcji od Naughty Dog.