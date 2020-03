Twórcy serialu medycznego oddali sprzęt lekarski szpitalowi walczącemu z koronawirusem

Jeśli uważacie, że seriale o lekarzach nie mogą przyczynić się do uratowania komuś życia w prawdziwym świecie, to jesteście w dużym błędzie. Chociaż twórcy i aktorzy serialu "The Resident" w rzeczywistości nie mają za wiele wspólnego z medycyną, włożyli wymierny wkład w walkę z koronawirusem.

Epidemia koronawirusa - twórcy "The Resident" pomogli szpitalowi

Jak podaje Deadline, kilka dni po wstrzymaniu prac nad trzecim sezonem serialu stacji Fox, twórcy zdecydowali się wspomóc szpital w Atlancie, w którym brakowało sprzętu potrzebnego do walki z epidemią COVID-19. Osoby z produkcji przekazały Grady Memorial Hospital, w którym kręcone są zdjęcia do "The Resident", medyczne wyposażenie ochronne, takie jak maseczki, fartuchy i rękawiczki jednorazowe.

O tym wydarzeniu za pośrednictwem Instagrama poinformowała lekarka pracująca w szpitalu - doktor Karen Law.

" "Szukajcie osób, które pomagają. Zawsze znajdziecie ludzi, którzy chcą pomóc". Dziękuję całemu zespołowi "The Resident" za niezwykle szczodry podarunek w postaci sprzętu z waszego planu zdjęciowego, takiego jak fartuchy, maseczki rękawiczki i inne rzeczy, których pracownicy służby zdrowia potrzebują podczas epidemii COVID-19. Wczoraj prowadziłam poważną dyskusję z rezydentami o tym, że pomimo naszych niskich zapasów wyposażenia, nie przyjedzie do nas żadna magiczna dostawa masek. A jednak magiczna dostawa masek PRZYBYŁA w formie waszego hojnego daru. Ten rodzaj wsparcia społecznego znaczy bardzo wiele dla naszych lekarzy pierwszego kontaktu, którzy dokonują wielu poświęceń dla zespołu naszego szpitala i całej społeczności. Dziękuje wam za niesienie pomocy. Potrzebowaliśmy dziś tego typu dobrych informacji. P.S. Przepraszam, że zdjęcie nie jest dobrej jakości, ale wtedy nie skupialiśmy się na robieniu fotografii. Podobnie jak zespół "The Resident", który stanowią dobrzy obywatele, robiący dobre uczynki bez szukania poklasku. Mimo tego zachęcam wszystkich do wspierania serialu "The Resident" i wielkiego zespołu stojącego za produkcją, by podziękować im za dobry uczynek, w jakikolwiek sposób możecie. "

Law opisała zaistniałą sytuację, posługując się cytatem Freda Rogersa - amerykańskiego prowadzącego, który ostatnio doczekał się filmu "Cóż za piękny dzień" z Tomem Hanksem w roli głównej.

Lekarka nie omieszkała podziękować ekipie "The Resident" i zamieścić zdjęcia, przedstawiającego dostarczony do szpitala ekwipunek. Ten niezwykły dar unaocznia, jak bardzo ważne w czasie globalnego kryzysu jest dbanie o siebie nawzajem i myślenie o innych osobach, szczególnie tych, które są położone w gorszej sytuacji.

