"Tydzień kolumbijski" w znanym dyskoncie. W kilku sklepach znaleziono kokainę w bananach

Zakupy w dyskontach mogą dostarczyć niezapomnianych przeżyć. Sklepy przyciągające klientów niskimi cenami o mały włos nie zorganizowały promocji stulecia, sprzedając kokainę w cenie bananów.

Kokaina zamiast bananów w znanym dyskoncie

O sprawie nieoficjalnie dowiedziało się Radio Gdańsk, które 31 stycznie 2022 poinformowało, że w sumie może to być nawet kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Podejrzane paczki znaleźli pracownicy sklepów podczas rozładunku owoców.

Podkomisarz Karina Kamińska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku poinformowała, że w poniedziałek rano policjanci zostali wezwani do sklepów na terenie Gdańska i Starogardu Gdańskiego.

Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczyli miejsce przewozowe i wykonują oględziny znalezionych substancji. Śledczy rozmawiają z pracownikami sklepu i ustalają okoliczności tego zdarzenia. Na miejscu działają funkcjonariusze z wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości narkotykowej oraz technik kryminalistyki, który zabezpiecza ślady. Dla dobra prowadzonych czynności nie możemy na tę chwilę ujawniać więcej informacji.

- zaznacza podkom. Kamińska.

Nielegalny towar prawdopodobnie trafił do Polski z Kolumbii. Banany, które okazały się być kokainą to tylko kropla w morzu narkotyków, jakie trafiają do naszego kraju.

