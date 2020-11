Tymon Tymański do Morawieckiego: "Twoje faszystowskie państwo położyło na nas lachę"

Tymon Tymański ostro zareagował na nowe obostrzenia w związku z COVID-19, które premier Mateusz Morawiecki ogłosił 4 listopada 2020 podczas konferencji prasowej. Muzyk w swoim pełnym wzburzenia poście nazywa Morawieckiego "spryciarzem u reżimowej władzy", a jego administrację "faszystowskim państwem". Swój wpis konkluduje stwierdzeniem "będziesz siedział".

Tymański do Morawieckiego: "będziesz siedział"

Lider zespołów Kury i Miłość przede wszystkim zwraca uwagę na trudną sytuację branży rozrywkowej i gastronomicznej w Polsce, którą nowe przepisy jeszcze pogorszyły. Restauracje i bary zamknięto z dnia na dzień już 24 października. Natomiast kina, teatry i galerie czeka ponowne zamknięcie już od 7 listopada. Tymon Tymański wyjawia, że on sam stracił przez to koncerty, a w podobnym lub gorszym położeniu znalazło się wiele innych osób, co zdaniem muzyka, kompletnie nie obchodzi obecnej władzy. Jak pisze w swoim poście:

" Właśnie odwołałeś mi ostatni koncert w listopadzie - w teatrze. We wrześniu i październiku odwołałeś mi zresztą wszystko. (...) Pozamykaleś szkoły, w związku z czym teraz mogę zostać już tylko darmową niańką, której nikt nie zapłaci za siedzenie w domu z dziećmi - bo Twój system mnie nie dostrzega. Nie widzi i od początku nie widział tu miejsca dla wielu z nas... Albowiem Twoje faszystowskie państwo beztrosko położyło lachę na mnie i na kilkuset tysiącach artystów, ludziach rozrywki oraz gastronomii... "

Założyciel grupy Tymon & The Transistors nawiązuje także do protestu kobiet, pisząc o "milionach dziewczyn i matek", którym premier proponuje "grzeczny protest w sieci". Wypomina też Morawieckiemu jego słowa z lipca, kiedy namawiając osoby starsze do wzięcia udziału w wyborach prezydenckich, zapewniał, że "wirus jest w odwrocie". Jak twierdzi artysta:

" Najważniejsze, że Twoje pier****ne wybory się odbyły i jesteś dalej u reżimowej władzy razem z bandą nieudaczników, którzy właśnie topią nas wszystkich razem z okrętem, zwanym Polską. Oczywiście Wy macie szalupy i kapoki - my nie. (...) Pamiętaj - nie zapomnimy Ci tego, co mówiłeś o pandemii i jak przygotowałeś kraj na najgorsze... W szczególności dlatego, że zadbaleś tylko o swoich ludzi, swoją partię i swoją władzę. W demokratycznym kraju uczciwy premier podaje się do dymisji. Ty się nie poddasz, tylko będziesz dalej iść w zaparte. Tak czy owak, kiedyś będziesz siedział... "

Cały post Tymona Tymańskiego możecie przeczytać poniżej:

Koronawirus w Polsce: nowe obostrzenia od 7 listopada

Podczas konferencji prasowej 4 listopada 2020 premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa, z których większość ma obowiązywać od najbliższej soboty, 7 listopada. Tego dnia ponownie zamknięte zostaną wszystkie placówki kultury oraz galerie handlowe (z wyjątkiem sklepów spożywczych, z art. medycznymi, higienicznymi i budowlanymi oraz produktami dla zwierząt), a także sanatoria i hotele (poza podróżami służbowymi). Wprowadzono także ograniczenia liczby osób mogących przebywać w kościołach, a także biorących udział w zgromadzeniach publicznych. Natomiast od 9 listopada szkoły mają przejść na system nauki zdalnej dla klas 1-3.

Większość obostrzeń ma obowiązywać do 29 listopada z możliwością ich przedłużenia.