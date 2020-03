U gwiazdy "Domu z papieru" wykryto koronawirusa. W jakim jest stanie?

Hiszpania jest jednym z krajów Europy, który najbardziej odczuł skutki epidemii koronawirusa. Na własnej skórze przekonała się o tym aktorka z niezwykle popularnego serialu Netfliksa pod tytułem "Dom z papieru". Itziar Ituño została zdiagnozowana jako chora na COVID-19. Gwiazda podzieliła się tą informacją za pośrednictwem Instagrama.

Aktorka zyskała światową rozpoznawalność dzięki roli inspektor Raquel Murillo od trzeciego sezonu "Domu z papieru" bardziej znanej jako Lizbona.

W środę 18 marca 2020 roku Ituño zamieściła ina Instagramie swoje zdjęcie, które zostało opatrzone dość długim i szczegółowym opisem, dotyczącym jej stanu zdrowia.

"

Witajcie wszyscy! Od piątku po południu mam objawy koronawirusa (gorączka i suchy kaszel), a dziś otrzymałam potwierdzenie testu epidemiologicznego. To koronawirus. Mój przypadek jest łagodny i mam się dobrze, ale to bardzo zaraźliwa i bardzo niebezpieczna choroba dla osób słabszych. To nie są żadne brednie, bądźcie świadomi, nie podchodźcie do sprawy lekceważąco. Wiele osób nie żyje, wiele istnień jest zagrożonych i wciąż nie wiemy, jak daleko to zajdzie, więc nadszedł czas, by zaszczepić się odpowiedzialnością za wspólne dobro. To czas samotności i bezinteresowności! Zostańcie w domu i chrońcie innych. Obecnie jestem na 15-dniowej kwarantannie, a co dalej okaże się potem! Dbajcie o siebie! "