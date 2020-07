UE uchwaliła podatek od plastiku. Będzie obowiązywać od 1 stycznia 2021

Rada Europejska przyspieszyła działania mające zaowocować lepszym traktowanie środowiska naturalnego. Plastik, cudowny materiał stworzony w XX wieku, z czasem stał się jednym z największych wrogów natury.

Tworzywa sztuczne nie ulegają rozkładowi, przez co kumulując się w środowisku. Najgroźniejszy jest mikroplastik, który wykrywany jest praktycznie wszędzie – także w pożywieniu, które spożywamy. Najgorsze jest to, że wcale nie musi tak być: tworzywa sztuczne w teorii mogą być najbardziej przyjazne, gdyż można je po prostu przetworzyć i użyć na nowo.

Takie właśnie działania chce wymusić na państwach członkowskich Unia Europejska. Kraje wyrzucające plastik na śmietnik będą musiały słona za to zapłacić. A tak naprawdę – ich obywatele.

Podatek od plastiku wprowadzony przez Unię Europejską. Ceny znacznie wzrosną

Zatwierdzona przez Radę Europejską stawka ma wynosić 0,8 euro od kilograma plastiku, który zamiast zostać przetworzonym trafi na wysypisko. W przeliczeniu będzie to około 3,5 zł, które zapewne zostanie doliczone do ceny opakowań.

Polacy są co prawda zobligowani do segregowania odpadów, nie oznacza to jednak, że wszystkie odbierane śmieci poddawane są recyklingowi. Kwestia kluczową są finanse: w Polsce ciągle bardziej opłaca się wyrzucić tworzywo sztuczne, niż je ponownie wykorzystać. Od 1 stycznia 2021 to się najprawdopodobniej zmieni.

Piotr Barczak z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska uważa, że nowa opłata jest potrzebna, a jej ustanowienie przyniesie same dobre skutki.

" Taki podatek na poziomie UE to dobry pomysł. Ma charakter zanieczyszczający płaci oraz motywujący kraje członkowskie do wzmocnienia selektywnej zbiorki tworzyw sztucznych i ich efektywnego recyklingu, a także do ogólnej redukcji tworzyw w obiegu, gdyż to automatycznie zmniejszy pulę od której będzie musiał być odprowadzany podatek. "

Unijni przedsiębiorcy mają pół roku na modyfikację procesów produkcyjnych tak, żeby pełniej wykorzystywać plastik z recyklingu. Jeśli będą się opierać, ich produkty, ze względu na narzut na opakowania, będzie droższy, przez co ich sytuacja konkurencyjna znacznie się pogorszy. UE ma nadzieję, że ta świadomość pomoże w wypracowaniu rozwiązań znacznie przyjaźniejszych środowisku.

