UFO nad Księżycem? Niezidentyfikowany obiekt przeleciał nad Srebrnym Globem [WIDEO]

W sieci krąży nagrane kolejnego niezidentyfikowanego obiektu, lecącego nad powierzchnią Księżyca, a następnie niespodziewanie znikającego. Czy to UFO?

Fundacja Nautilius to organizacja badająca zjawiska niewyjaśnione. Fundacja tworzy także ogólnopolskie archiwum dotyczące zjawisk niewyjaśnionych, zagadnień związanych z pochodzeniem ludzkiej cywilizacji na Ziemi, a także nieznanych aspektów naszej rzeczywistości, jak chociażby jasnowidzenie czy zjawisko antygrawitacji.

12 listopada 2020 na kanale Nautiliusa ukazał się film, który został nadesłany przez jednego z jej sympatyków. Wideo przedstawia tajemniczy obiekt, który z zawrotną prędkością przeleciał obok Srebrnego Globu.

Film nadesłał jeden z internautów a w liście skierowanym przez niego do Fundacji Nautilius czytamy między innymi:

"

[...] Tak dużo mówi się teraz o naszym ziemskim księżycu po odkryciu wody na słonecznej jego stronie. Dlatego dodatkowo przejrzałem moje filmiki, na których mam nagrany księżyc na potężnym zoomie dochodzącym nawet do x500. Na jednym z filmików nad księżycem coś przelatywało. Nie mógl to być ptak, ponieważ miałem wtedy zoom rozkręcony do co najmniej x300 (a może nawet już miałem x400) i ptaka przy tak ogromnym zoomie nie mógłbym w ten sposób uchwycić w kadrze. To coś musiało lecieć blisko księżyca, bo na pewno nie w naszej ziemskiej atmosferze. Wszystko wskazuje na to, że było to U.F.O. [...]. "