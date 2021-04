UFO nad Polską? Niezidentyfikowany obiekt przeleciał nad Warszawą? [WIDEO]

Najbardziej znanym miejscem w Polsce, które kojarzy się z przypadkami obserwacji UFO, jest Wylatowo. Miejsce to bowiem, za sprawą tajemniczych kręgów pojawiających się regularnie na polach zboża od 2000 roku nazywane jest polskim Roswell.

Jednak w ostatnich dniach Fundacja Nautilus opublikowała kilka nowych relacji osób, które w ostatnich latach widziały UFO nad Polską. Na serwisie YouTube pojawiło się kilka tajemniczych nagrań wideo, w tym przelot znad Warszawy.

Fundacja Nautilius to organizacja badająca zjawiska niewyjaśnione.

Fundacja tworzy także ogólnopolskie archiwum dotyczące zjawisk niewyjaśnionych, zagadnień związanych z pochodzeniem ludzkiej cywilizacji na Ziemi, a także nieznanych aspektów naszej rzeczywistości, jak chociażby jasnowidzenie czy zjawisko antygrawitacji. 5 kwietnia 2021 na kanale Nautiliusa pojawiło się ciekawe nagranie i list od osoby, która je wysłała. W liście czytamy:

W załączeniu przesyłam Państwu kilka zdjęć i fragmenty filmu, na którym widzimy obiekt na nocnym niebie, który zarejestrowałem w dniu 21.05.2019 r. Film ten prawdopodobnie wysłałem do Fundacji w minionym okresie, ale do chwili obecnej załoganci nie mieli okazji go zobaczyć. Pozdrawiam ( Orion_1957)