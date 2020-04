UOKiK broni klientów przed Biedronką. Nie chce, żeby musieli zwracać produkty zakupione z błędem cenowym

Biedronka stała się jednym z ulubionych sklepów Polaków. Podczas obowiązywania najostrzejszych ograniczeń związanych z epidemia przed placówkami ustawiały się kolejki tak długie, że sieć postanowił ulżyć klientom przechodząc na 24-godzinny tryb pracy.

Akcja cieszyła się dużą popularnością, Biedronka postanowiła więc dalej podążać tą drogą i ogłosiła w dniach 24-26 swój własny długi weekend, w trakcie którego sklepy miały być czynne przez 60 godzin bez przerwy. Żeby zachęcić do odwiedzania ich w nocy, sieć przygotowała specjalne promocje.

Jedna z nich, przez błąd w systemie, okazała się być dla kupujących znacznie bardziej korzystna, niż planowano: system błędnie dawał 100% zniżki na 3 najdroższe zamiast 3 najtańsze produkty. Zanim sieć zdążyła zareagować, „łowcy okazji” jeździli po różnych placówkach i wykupywali sprzęt AGD za cenę lizaków.

Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, uważa że Biedronka powinna po prostu pogodzić się z faktem utraty milionów złotych wskutek źle zaprogramowanej promocji.

Liczę na to, że Jeronimo Martins podejdzie do tej sytuacji prokonsumencko. Traktuję to jako ryzyko leżące po stronie przedsiębiorcy, które firma powinna wziąć na siebie. "