UOKiK ostrzega przed stacjami z paliwem mogącym uszkodzić silnik. Zobacz na mapie, gdzie nie tankować

Inspekcja Handlowa przez cały rok pojawia się na losowo wybranych stacjach i sprawdza jakość sprzedawanych na nich paliw ciekłych: oleju napędowego, benzyny, gazu LPG oraz biopaliw. Jak podaje UOKiK, w 2003 roku, podczas pierwszej fali kontroli, 30% próbek zakwestionowano jako niespełniające wymogów jakościowych.

W 2019 roku, podsumowanym właśnie przez Urząd, sytuacja wyglądała już znacznie lepiej: roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 1,37% skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców.

Gdy przyjrzymy się wynikom opublikowanym przez Inspekcję możemy jednak zauważyć, że ryzyko natrafienia na paliwo nie spełniające norm i mogące uszkodzić silnik nie rozkłada się równomiernie w całej Polsce. W części województw nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, w innych problemy pojawiały się na co dziesiątej wytypowanej do kontroli stacji.

Rezultaty działania Inspekcji Handlowej w 2019 roku zostały podsumowane następująco:

Inspektorzy odwiedzali także stacje, na które UOKiK otrzymywał skargi. W tym przypadku nieprawidłowości wykrywano znacznie więcej.

Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła również kontrole stacji, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdziła nieprawidłowości. Z pobranych 658 próbek oleju napędowego i benzyny na 520 stacjach inspektorzy zakwestionowali 2,74% (nastąpiła poprawa, bo rok wcześniej było to 6,63%). Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego – 4,46% próbek (rok wcześniej – 9,98%). W przypadku benzyny, kontrola w 2019 r. nie ujawniła nieprawidłowości (rok wcześniej 0,82%). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 1,92% próbek, a więc nastąpiła nieznaczna poprawa w stosunku do 2018 r., gdy było to 2%. "