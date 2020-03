Uber i FREE NOW będą wozić za darmo pracowników szpitali. Chcą pomóc w walce z epidemią

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy, personel medyczny – to bohaterowie, którzy każdego dnia dają z siebie wszystko, żeby zastopować rozwój epidemii COVID-19 i uratować jak najwięcej ludzkich żyć.

W tych ciężkich czasach z wielu stron płyną do nich gesty wsparcia i solidarności. Ochotnicy dostarczają niezbędne zapasy, restauracje dowożą bezpłatne posiłki, a wiele przedsiębiorstw przekazuje potężne pieniądze na zakup środków niezbędnych do walki z koronawirusem. Sprzęt zamówił także błyskawicznie WOŚP.

Do akcji pomocy lekarzom i personelowi medycznemu oficjalnie dołączył Uber oraz FREE NOW. Ten pierwszy oferuje 10 000 kodów na darmowy przejazd dla pracowników szpitali, drugi oferuje specjalne konto w aplikacji, z którego zamawiać można będzie nieodpłatne przejazdy.

Uber i FREE NOW będą wozić lekarzy za darmo

Michał Konowrocki, CEE Cities Lead w firmie Uber, tak uzasadnia zaoferowanie darmowych przejazdów:

" Bezpieczeństwo zawsze było i jest na pierwszym miejscu dla firmy Uber. Mamy specjalną jednostkę dedykowaną m.in. współpracy z organizacjami zdrowia publicznego na całym świecie, w celu natychmiastowego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Pozostajemy w ścisłym kontakcie z lokalnymi organizacjami ochrony zdrowia i będziemy nadal stosować się do ich wskazówek, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Ponadto planujemy przeznaczyć 10 000 kodów promocyjnych na przejazdy dla pracowników 17 szpitali zakaźnych, by wesprzeć w ten sposób pracowników służby zdrowia. Pierwsze kody już w tym tygodniu zostaną wysłane do placówek. "

Na darmowy przejazd mogą liczyć pracownicy następujących szpitali:

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

NSSU UJ Kraków-Prokocim

Poradnia Chorób Zakaźnych Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Oddział przyjęć Centralnego Szpitala Klinicznego MON Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku

Szpital kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Poznaniu

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Oddział Kliniczny Zakaźny, Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego w Warszawie, Oddział Kliniczny Obserwacyjno - Izolacyjny i Pediatrii

FREE NOW do darmowych przewozów podchodzi inaczej. Pracownicy placówek medycznych z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia proszeni są o wysłanie informacji na adres dlazdrowia@free-now.com w celu przejścia weryfikacji. Gdy przebiegnie on pomyślnie, w aplikacji do zamawiania przejazdów pojawi się opcja darmowych kursów.

