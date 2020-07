Uciął mu głowę mieczem samurajskim, bo zapytał o zapłacenie zaległego czynszu

W nocy z poniedziałku na wtorek w miasteczku Hartford w amerykańskim stanie Connecticut doszło do przerażającego zdarzenia. Jak podaje dziennik The Hardford Courant, 42-letni Jerry David Thompson miał w brutalny sposób zabić 64-letniego właściciela budynku, Victora Kinga, gdy ten przyszedł upomnieć się o zaległy czynsz. Morderstwa miano dokonać mieczem samurajskim, którym Thompson zwyczajnie dekapitował drugiego mężczyznę.

Jak podają lokalne źródła, Thompson wynajmował pokój od Kinga od 2019 roku, ale dopiero niedawno przestał płacić czynsz. Gdy King po raz pierwszy upomniał się o swoje pieniądze, najemca miał grozić mu mieczem.

Sprawa została zgłoszona na policję w sobotę wieczorem. Dzień później policjanci nie mogli skontaktować się z Kingiem przez cały dzień. Kiedy zaczęto denerwować się tym stanem rzeczy, policjanci podjechali do domu mężczyzny. Wtedy okazało się, że w środku znaleziono martwe ciało. Zgon stwierdzono na miejscu.

Spokojny staruszek brutalnie zamordowany

King był spokojnym staruszkiem, który nie skrzywdziłby muchy. Tak przynajmniej mówią o nim znajomi. Dziennikarze The Hartford Courant podkreślali też wyraźnie, że mężczyzna był mistrzowskim graczem w brydża.

Sprawca schwytany

Pościg za sprawcą trwał jedynie sześć godzin, gdyż mężczyznę odnaleziono w pobliskim pubie. Thompson odmówi jednak rozmowy z policją. Jak podają dziennikarze Hardford Courant, mężczyzna miał jedynie napisać notkę, w której policjanci mogli przeczytać:

" „Papiery w schowku na rękawiczki w Jeepie to wszystko, czego potrzebujecie”. "

Kiedy policja dotarła do dokumentów mężczyzny, zostawionych w samochodzie, okazało się, że Thompson identyfikuje się jako obywatelem bezpaństwowym oraz osobę, która nie wierzy w sytem prawny, ani zasady społeczne. Co więcej – właśnie z tego powodu odmawia płacenia podatków, grzywn, a wszelkie inne prawa uznaje za restrykcyjne.

Policja zgarnęła mężczyznę do więzienia. Trafił on także przed lokalny wymiar sprawiedliwości, do Superior Court w Hartford. Jednak przez cały czas trwania rozprawy nie wypowiedział ani jednego słowa. Wedle raportów policji Thompson odmówił też zeznań przed śledczymi, ani nie odezwał się do swojego obroncy. Mężczyzna jest obecnie w areszcie. Za jego wolność wyznaczono kaucję w wysokości 2 mln dolarów.

Mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności za zabójstwo z premedytacją. Sąd nie orzekł jednak jeszcze wymiaru kary.

Czytaj także: Chwalił się, że nigdy go nie złapią. Kilka dni później policja go zatrzymała.

Źródło: Complex, The Hardford Courant