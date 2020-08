Uciekł z kwarantanny po spuszczonej z okna linie. Miał pecha, sąsiadami byli policjanci [WIDEO]

COVID-19 zmienił doszczętnie nasze życia. Wolność podróżowania, którą kiedyś uznawaliśmy za podstawowe prawo, została mocno ograniczona: w wielu przypadkach przekroczenie granicy oznacza konieczność odbycia dwutygodniowej kwarantanny, podczas której nie powinno się mieć żadnych kontaktów z innymi ludźmi.

Okres ten został tak wyznaczony, gdyż właśnie tyle maksymalnie wynosi czas inkubacji koronawirusa. Jeśli więc ktoś zaraził się w dniu wjazdu do kraju, to objawy pojawiłyby się najpóźniej 14. dnia.

Nie wszyscy jednak są w stanie wytrzymać tak długo w samotności, bez kontaktu ze światem zewnętrznym lub zaczerpnięcia świeżego oddechu. Policjant, który znajdował się na kwarantannie w krakowskim izolatorium zorganizowanym w hotelu nagrał, jak młody Ukrainiec wymyka się z budynku spuszczając się po wyrzuconej przez okno linie.

Rolę izolatorium pełni jeden z krakowskich hoteli. Kwarantannę mogą przebywać w nim przybysze zza granice oraz osoby z Polski, jeśli nie chcą żeby domownicy nie mogli z powodu ich obecności także opuszczać domu. Z tego powodu na miejscu byli funkcjonariusze III kompanii krakowskiego oddziału prewencji, którzy mogli zarazić się koronawirusem w trakcie jednej z interwencji.

Policjanci po służbie odwiedzani są przez innych funkcjonariuszy. Jeden z nich niósł właśnie zakupy, gdy zauważył spuszczającego się po linie młodego mężczyznę. Powiadomił o tym natychmiast mundurowych znajdujących się na kwarantannie, którzy nagrali akcję z okna.

Po krótkim dochodzeniu funkcjonariusze odkryli, że mężczyzna mieszka w Krakowie od dłuższego czasu i nie musiał się izolować od otoczenia. W hotelu znalazł się, gdyż przyszedł odwiedzić znajomych.

"

Jak się okazało, uciekinierem był mieszkający na co dzień w Krakowie 23-letni Ukrainiec. Nie miał on wyznaczonej kwarantanny ale postanowił on odwiedzić swoich kolegów, którzy przebywali w hotelu na obowiązkowej kwarantannie – związanej z przekroczeniem granicy. Gdy zorientował się, że pracownicy ochrony wezwali policję, postanowił zbiec. Na jego nieszczęście zrobił to w momencie, gdy w pobliżu przechodził policjant oddziału prewencji. "