Udawał prokuratora i okradł staruszkę. Kolejne oszustwa w trakcie pandemii

Wybuch pandemii w Polsce udowodnił, że mieszkańcy naszego kraju potrafią się wspierać w trudnych czasach i pomagać bezinteresownie potrzebującym. Niemal natychmiast pojawiły się propozycje zakupów dla osób starszych, które będąc najbardziej narażonymi na zachorowania powinny zostawać w domu. Polacy także chętnie szyją maski ochronne dla szpitali oraz wspierają swoje ulubione puby i restauracje, które zmagają się z problemami finansowymi.

Niestety są też tacy, którzy okres bezradności szczególnie osób starszych i samotnych postanowili wykorzystać. Ofiarą okrutnego oszustwa padła 88-letnia mieszkanka Gdyni.

Udawał prokuratora i okradł staruszkę

Kobieta odebrała telefon od mężczyzny, który podał się za prokuratora. Poinformował on starszą panią, że jej pieniądze nie są bezpieczne i że może zostać wkrótce oszukana przez złodziei. Rozmówca zasugerował 88-latce, żeby wypłaciła pieniądze z banku, aby bandytom nie udały się ich plany. Jednak oszust miał do czynienia z osobą, która nie jest w stanie samodzielnie wyjść z domu. Wtedy mężczyzna spytał, czy kobieta posiada oszczędności w domu.

Jak relacjonują policjanci w rozmowie z onet.pl, "prokurator" ucieszył się z twierdzącej odpowiedzi i zapewnił, że w przeciągu kilku godzin wyśle do mieszkania staruszki swojego człowieka, który pomoże jej zabezpieczyć oszczędności. Chociaż kobieta miała wątpliwości, co do wiarygodności dzwoniącego, wpuściła fałszywego prokuratora do mieszkania. Mężczyzna poprosił ją o przyniesienie pieniędzy, które miał sfotografować w aucie i je odnieść. Jednak jak można się było domyślić, oszust zabrał oszczędności staruszki i odjechał.

Posłuchaj podcastu

Policja donosi, że kwota wyłudzona od staruszki była bardzo duża. Kiedy kobieta zorientowała się, że została oszukana, bardzo źle się poczuła i wylądowała w szpitalu. 88-latka trafiła na SOR, jednak jak relacjonuje Onetowi jej wnuczka, kobieta czuje się już lepiej.

Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady w mieszkaniu starszej pani i sporządzili rysopis, będą też sprawdzać nagrania z monitoringu. Jednocześnie służby apelują, aby szczególnie osoby starsze uważały na takich oszustów. Podkreślają: