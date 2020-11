Ufo nad Ameryką. Sferyczny obiekt widziany w kilku miejscach na niebie

W październiku 2020 dokonano dwóch kolejnych obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających. W obu przypadkach autorami nagrań byli przypadkowi przechodnie, którym udało się nagrać dziwne zjawisko smartfonem.

Sferyczny obiekt widziany w kilku miejscach na niebie

17 października 2020 roku w Meksyku został nagrany film, na którym widać dziwny kulisty obiekt unoszący się na niebie. Kula obraca się i powoli porusza się w chaotyczny sposób. Otaczają ją specyficzne chmury. Sferyczny obiekt nie przypomina ani samolotu, ani innego stworzonego przez człowieka pojazdu.

Dziesięć dni później, 27 października 2020 obiekt o niemal identycznych cechach, pojawił się na niebie nad Gwatemalą. Podobnie jak w przypadku meksykańskiego UFO, świadkowie twierdzili, że obiekt zmieniał kształt, a następnie zniknął w ciągu kilku sekund.

Scott Warring przypomniał identyczny świetlisty obiekt widać również na innym filmie, któremu od jakiegoś czasu przyglądają się wnikliwie ufolodzy:

Nagrał go mieszkaniec Meksyku, który wraz z rodziną odwiedzał kanion Hue Titan. Kulę światła dostrzeżono w meksykańskim lasie w Guadalajarze. Jak twierdzą naoczni świadkowie, zagadkowy obiekt mieniał on swój kształt, aż do momentu gdy odleciał z ich pola widzenia.

Ufolodzy są zdania, że wszystkie filmy pokazują ten sam obiekt, który "patroluje" ten rejon świata.

Niezidentyfikowane obiekty widziano także w lipcu 2020 w kilku miejscach w Polsce. Miały miejsce między innymi w Radzionkowie, Władysławowie i Środzie Wielkopolskiej.

