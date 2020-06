Ukradł 100 puszek piwa. Policjanci złapali go błyskawicznie, ale zdążył już większość wypić

Jeden z mieszkańców Olesna w województwie opolskim postanowił zrobić sobie nietypowy prezent na Dzień Dziecka. 1 czerwca policjanci z wspomnianego miasta dostali informację o włamaniu do jednego z tamtejszych spożywczych dyskontów. Jak poinformował funkcjonariuszy zgłaszający przestępstwo, z magazynu zniknęło ponad 100 puszek piwa. Alkohol był warty przeszło 300 złotych.

Opolskie: Ukradł 100 puszek piwa i prawie wszystkie wypił

Znalezienie sprawcy okazało się dość łatwym zadaniem dla kryminalnych. Policjanci szybko wytypowali złodzieja, dotarli do miejsca, w którym przebywał i zaledwie kilka godzin później już go zatrzymali. Okazało się, że 33-latek zastany we własnym mieszkaniu był kompletnie pijany. Jak informuje KPP Olesno, miał w organizmie niemal 4 promile alkoholu.

Mężczyzna usiłował wypić swój łup, którym prawdopodobniej poczęstował także znajomych. Policjanci zabezpieczyli na miejscu jedynie 20 puszek piwa, które mogą pochodzić z kradzieży. Reszta została już spożyta.

Pijany 33-latek trafił do policyjnego aresztu. Kiedy już wytrzeźwiał, usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za występek grozi mu nawet 10 lat więzienia.