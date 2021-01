Ukradli puszki WOŚP z Żabki. Policja szuka sprawców [WIDEO]

Do dwóch kradzieży puszek WOŚP doszło ostatnio w sieci Żabka w województwie łódzkim. Sprawców uchwycił sklepowy monitoring.

Już 31 stycznia odbędzie się 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku celem zbiórki jest zakup sprzętu medycznego dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii oraz diagnostyki głowy. Ze względu na pandemię koronawirusa finałowe koncerty przeniosą się do studia WOŚP, a transmisję z imprezy będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu i anteny TVN.

Łódzkie: Ukradli puszki WOŚP z Żabki. Trwają poszukiwania złodziei

Niestety kolejna zbiórka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to także okazja dla złodziei. Co roku zdarzają się pojedyncze przypadki napaści na wolontariuszy. W tym roku spora liczba wośpowych puszek została założona w internecie w formie eskarbonki. Jednak fizyczne zbiórki także istnieją, część z tradycyjnych puszek trafiła do sklepów Lidl i Żabka.

To właśnie z Żabek w województwie łódzkim zniknęły puszki WOŚP.

Do pierwszej kradzieży doszło w poniedziałek 25 stycznia w godzinach wieczornych. Niezidentyfikowany mężczyzna w niebieskiej kurtce z kapturem wszedł do Żabki przy ulicy Sienkiewicza w Skierniewicach.

Jak podaje eglos.pl, złodziej sięgnął za szybę ustawioną przy kasie, za którą stała puszka, zabrał ją i uciekł. Zdarzenie uchwyciły kamery monitoringu, a nagranie z kradzieży krąży po sieci. Udostępniający nagranie z całej Polski starają się pomóc w znalezieniu sprawcy.

Jednak to nie koniec problemów z puszkami w Skierniewicach. Dzień po opisanych wydarzeniach w Żabce przy ulicy Łuczyńskiego doszło do takiej samej sytuacji.

Skierniewicka policja szuka sprawców lub sprawcy obu kradzieży.