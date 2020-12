Jak podaje portal radiozet.pl, we wrocławskim aquaparku przy ulicy Borowskiej doszło do nagrania nagich mężczyzn, którzy brali prysznic. Gazeta Wrocławska podaje, że na wideo dokładnie widać twarze oraz intymne miejsca kilkunastu mężczyzn. Nagrania trafiły na portal pornograficzny dla gejów.

Ukryta kamera nagrała nagich mężczyzn we wrocławskim aquaparku. Wideo trafiło na portal pornograficzny dla gejów

Nadzy klienci aquaparku mieli być nagrani w dniach 16 i 19 września 2020. Ukryta kamera mogła być ukryta w strefie saun pod prysznicami. Jak wyznał prezes obiektu dla Gazety Wrocławskiej:

Naprzeciwko nagrywanego miejsca są półki na ręczniki. Tam ktoś musiał umieści kamerkę i przykryć ją ręcznikiem.

Właściciel obiektu zwrócił się do portalu pornograficznego o skasowanie nagrań, które są nielegalne i naruszają dobra osobiste klientów oraz aquaparku. Incydent bada policja, sprawcy za nagrywanie nagich mężczyzn grozi do 5 lat więzienia. Czas pokaże, czy funkcjonariusze zdołają złapać podglądacza. Do podobnego incydentu doszło parę miesięcy temu w saunarium wrocławskiego aquaparku. Nagie nagrania również trafiły do sieci i zostały usunięte dopiero po interwencji prawnika.