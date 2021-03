"Ulica Sezamkowa" wprowadza pierwsze w historii programu czarnoskóre Muppety. Rasiści znowu będą mieli problem

W programie "Ulica Sezmkowa" pojawi się rodzina czarnoskórych Muppetów. Wszystko po to, by walczyć z rasizmem. Kim są Wes i Elijah?

"Ulica Sezmkowa" od 60 lat uczy dzieci rozmaitych informacji na temat otaczającego je świata. Twórcy programu postanowili skupić się na zjawisku rasizmu. Z tego powodu zaprezentowano nowych bohaterów - Wesa i Elijah - pierwsze czarnoskóre Muppety.

"Ulica Sezamkowa" z pierwszą w historii programu czarnoskórą rodziną

Rasizm, szczególnie w Stanach Zjednoczonych to bardzo aktualny temat. Po wydarzeniach z roku 2020 związanych ze śmiercią George'a Floyda z rąk policjantów, mieszkańcy USA bardziej niż dotychczas zwracają uwagę na przejawy rasizmu systemowego.

Jak podaje People, w "Ulicy Sezamkowej" zadebiutowały dwie nowe postacie - Elijah i jego syn Wes. Są pierwszymi w historii programu bohaterami, którzy reprezentują osoby o ciemnym kolorze skóry. Dzięki nim Elmo i oglądające przygody Muppetów dzieci dowiedzą się między innymi, skąd biorą się różne kolory skóry człowieka.

Elijah i Wes nie ograniczają się jedynie do aspektów anatomicznych człowieka, ale również zgłębiają wątki tożsamościowe i równościowe - kolor skóry może być ważny w kontekście przynależności, ale należy pamiętać, że wszyscy jesteśmy takimi samymi ludźmi. Ta myśl została zobrazowana za pomocą metafory jesiennego drzewa - chociaż jego opadające liście mają różne kolory, wszystkie pochodzą z tej samej rozgałęzionej rośliny.

Rocio Galarza z Sesame Workshop wystąpiła w programie "Good Morning America", gdzie opowiedziała o istotności nowych bohaterów "Ulicy Sezamkowej".

Małe dzieci, od niemowlęctwa, zaczynają rozumieć różnice między ludźmi i nadawać im wartość. Chodzi o to, jak podejść do tego problemu w odpowiedni dla wieku sposób.

Wes i Elijah to tylko element programu ABCs of Racial Literacy, który powstał, aby uświadamiać i uwrażliwiać nna problemy mniejszości etnicznych. Stworzono go, pomóc rodzinom "celebrować ich własną, niepowtarzalną tożsamość" i oferować "strategie odpowiadające na czasami trudne pytania dotyczące rasy i rasizmu".

W jednym z nadchodzących fragmentów programu pojawi się wątek reagowania na przejawy dyskryminacji ze względu na kolor skóry. Młodzi widzowie zobaczą scenkę w sklepie spożywczym, w której dwie bohaterki wyjaśnią, jak radzić sobie z rasistowskimi zachowaniami, przy okazji celebrując latynoskie pochodzenie.

To pocieszające, że twórcy "Ulicy Sezamkowej" postanowili przyłączyć się do walki z rasizmem w Stanach Zjednoczonych. Przeraża jednak fakt, że wątek został podjęty dopiero 60 lat po starcie programu dla dzieci.