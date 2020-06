Uniwersum Wiedźmina w promocji na GOG. Jeśli kocha się Geralta, można dostać 90% zniżki

Popularność gier o Geralcie z Rivii tworzonych przez CD Projekt RED wykroczyła poza nurt środowiska graczy: o Dzikim Gonie słyszały (a może nawet miały i styczność) także osoby, które na co dzień z grami nie mają zbyt wiele wspólnego.

U wielu osób kontakt z Wiedźminem 3 wzniecił gorące uczucie do gier RPG, czyli polegających na wcielanie się w rolę. Gracze, którzy chcieliby pogłębić fascynację ucieszą się zapewne, że mogą to zrobić grają w darmowego Wiedźmina Online.

GOG przygotował w ramach Summer Sale akcję promocyjną na gry z Uniwersum Wiedźmina. Zasady są proste: im więcej gier z kolekcji już posiadasz, tym większą zniżkę otrzymasz na tytuły, których jeszcze ci brakuje.

Uniwersum Wiedźmina w promocji na GOG. Im więcej gier już masz, tym większą zniżkę dostaniesz na pozostałe

Promocja przygotowana przez GOG to szansa na nadrobienie zaległości, jako że pierwszą i drugą część Wiedźmina można kupić dosłownie za kilka złotych, oraz okazja do zapoznania się z mniej popularnymi produkcjami, takimi jak chociażby gra przygodowa w świecie wykoncypowanym przez Andrzeja Sapkowskiego.

" Jeśli do tej pory było to dla Ciebie zbyt dużym wyzwaniem czasowym, możesz nadrobić zaległości i sięgnąć po Kolekcję: Uniwersum Wiedźmina. Dzięki niej możesz oszczędzić jeszcze więcej: kup wszystkie pięć gier na raz w atrakcyjnej cenie lub wybierz te, których Ci jeszcze brakuje, a ich rabat wzrośnie nawet do 90%. "

Każda posiadana już gra z Uniwersum Wiedźmina zwiększa rabat, jaki uzyskuje się na pozostałe. W rezultacie Wiedźmin 3: Dziki Gon ze wszystkimi dodatkami może nas kosztować mniej niż 40 zł.

Kolekcja: Uniwersum Wiedźmina będzie dostępna na GOG do końca Summer Sale, do 15 czerwca 2020 do godziny 15:00.

