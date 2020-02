Uniwersytet Warszawski zhakowany przez szpiegów? Przechwycono dane użytkowników superkomputera Okeanos

Okeanos to centrum obliczeniowa użytkowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Superkomputer udostępniany jest polskim naukowcom, którzy w ramach swoich badań potrzebują wykonać skomplikowane i czasochłonne obliczenia numeryczne.

Badacze mają do dyspozycji ponad 1084 węzłów obliczeniowych, każdy składający się z dwóch 12-rdzeniowych procesorów Intel Xeon ze 128 GB RAM. Moc obliczeniowa Okeanosa jest 10 000 razy większa, niż możliwości nowoczesnego komputera PC i wynosi 1 PTflops.

Prof. Marek Niezgódka, dyrektor ICM UW, podczas inauguracji działania Okeanosa przekonywał, że z jego możliwości korzystać będą mogły także polskie przedsiębiorstwa.

Przejęcie loginów i haseł użytkowników oznacza, że atakujący miał wgląd w och prace, zlecane obliczenia oraz uzyskiwane w ten sposób wyniki.

Uniwersytet Warszawski poinformował osoby, które wykorzystywały Okeanosa do swoich badań, że ich dane logowania zostały przejęte przez nieznanego sprawcę we wrześniu 2019 roku. Intruza udało się wykryć i zabezpieczyć przed nim system w lutym 2020 roku.

W komunikacie wysłanym do naukowców, do którego dotarł serwis Zaufana Trzecia Strona, uczelnia napisała:

"

Cytat Prawdopodobnie w dniu 6.09.2019 nieznany sprawca dokonał przełamania zabezpieczeń informatycznych i uzyskał nieuprawniony dostęp do serwera należącego do ICM UW, znajdującego się pod adresem „hpc.icm.edu.pl” (dalej: serwer). Sprawca dokonał podmiany klienta i serwera SSH na zaatakowanym serwerze w celu gromadzenia danych użytkowników logujących się na serwerze w okresie od 6.09.2019 do 11.02.2020 r. Dane te były gromadzone na zaatakowanym serwerze w lokalnym zaszyfrowanym pliku, który następnie mógł zostać pobrany przez sprawcę. Zakres Państwa danych osobowych, który mógł zostać wykradziony przez sprawcę obejmuje: imię, nazwisko, login systemowy oraz hasło dostępowe do serwera. "