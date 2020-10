Upadła jedna z platform streamingowych. Wytrzymała tylko pół roku

Żyjemy w czasach platform streamingowych. To właśnie w tych serwisach internetowych pojawia się coraz więcej filmów i seriali, które cieszą się największym uznaniem widzów. Wydawałoby się, że stworzenie nowej platformy, szczególnie w dobie koronawirusa, to przepis na sukces. Okazuje się, że nie do końca, bo jeden z nowych serwisów tego typu właśnie został zamknięty.

Quibi - platforma streamingowa została zamknięta po pół roku

Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Disney+ - to tylko kilka największych marek, które obecnie trzęsą branżą platform streamingowych. Co jakiś czas pojawiają się informacje o powstawaniu kolejnych, podobnych serwisów. Niektóre są kopiami najbardziej popularnych usług tego typu, inne starają się zaprezentować, coś zupełnie nowego.

Jedną z alternatyw miała być platforma Quibi, charakteryzująca się treściami nieprzekraczającymi kilkunastu minut. Pomysł powstał w roku 2018. Założycielami Quibi byli Meg Whitman i Jeffrey Katzenberg. Jak podaje Deadline właściciele zorganizowali spotkanie z inwestorami, na którym doszło do podjęcia decyzji o zamknięciu serwisu. Pierwsze plotki o upadku Quibi pojawiły się jakiś czas temu, kiedy nie znaleziono potencjalnego nabywcy platformy.

WSJ donosi, że firma restrukturyzacyjna przedstawiła Quibi listę różnych opcji, z których jedną było zamknięcie i zmniejszenie strat wynikających z posiadania serwisu. Początkowo platformą zainteresowały się takie marki jak Apple, Facebook i WarnerMedia, ale finalnie nie doszło do podpisania umowy z żadną z nich.

Quibi - dlaczego platforma streamingowa upadła?

Poszukiwania nowego właściciela rozpoczęły się wrześniu 2020 roku, kiedy Quibi nie udało się osiągnąć wyznaczonej liczby użytkowników. Raporty wskazywały, że firmie udało się zdobyć jedynie 30% celu. Mimo że początkowo liczba użytkowników bardzo szybko rosła, platforma straciła ponad 90% swoich klientów startowych, kiedy zakończył się 90-dniowy bezpłatny okres próbny i rozpoczęły się miesięczne plany taryfowe - 7,99 dolarów bez reklam i 4,99 dolary z reklamami.

Początkowo Quibi wydawała się platformą o dużym potencjale, szczególnie w czasach, gdy większość użytkowników internetu ceni sobie krótkie formy. Twórcy serwisu chcieli, żeby profesjonalni filmowcy z Hollywood spróbowali swoich sił w typowo internetowym formacie, tworząc seriale, których odcinki trwają po kilka minut. Rozpoczęto prace nad wieloma przedsięwzięciami, w które zaangażowani byli między innymi Antoine Fuqua, Steven Spielberg, Jennifer Lopez czy Chance the Rapper. W pierwszym roku działalności Quibi miało zadebiutować ponad 175 tytułów oryginalnych.

Katzenberg w oficjalnym oświadczeniu skomentował cele swojej platform, które zmieniły się po jej starcie.

" Firma Quibi została założona, aby stworzyć nową formę narracji. Zebraliśmy światowej klasy zespół kreatywny i inżynieryjny, który stworzył oryginalną platformę napędzaną przełomową technologią i treściami, umożliwiającymi użytkownikom oglądanie treści premium w zupełnie nowy sposób. (...) Świat zmienił się dramatycznie od czasu startu Quibi, a nasz samodzielny model biznesowy nie jest już opłacalny. Jestem głęboko wdzięczny naszym pracownikom, inwestorom, artystom, partnerom studyjnym i reklamodawcom za współpracę w udostępnianiu Quibi na milionach urządzeń mobilnych. "

Whitman również zabrała głos w tej sprawie.

" Nadal uważamy, że istnieje atrakcyjny rynek krótkometrażowych treści premium. W nadchodzących miesiącach będziemy ciężko pracować, aby znaleźć nabywców na te cenne aktywa, którzy będą w stanie wykorzystać ich pełny potencjał. "

Istnieje więc szansa, że rozpoczęte przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w innym miejscu niż Quibi. Na uruchomienie platformy Katzenberg i Whitman uzbierali prawie 2 miliardy dolarów. Serwis wystartował w kwietniu 2020 roku. Zamknięcie usługi sprawiło, że 200 osób straciło miejsca pracy.

