Uprawiał seks z własną matką. Został przyłapany na gorącym uczynku przez żonę

To nie fabula jednego z odcinków serialu "Gra o tron", tylko zdarzenie, do którego doszło naprawdę. Kobieta przyłapała na zdradzie swojego męża, który uprawiał seks z własną matką. Para kochanków może spędzić wiele lat za więziennymi kratami.

Seks z matką - mężczyzna przyłapany na zdradzie przez żonę

Wszelkie zachowania seksualne względem osoby blisko spokrewnionej, ale również osób spowinowaconej, na przykład poprzez adopcję czy małżeństwo krewnego jest uznawana za rodzaj parafilii zwanej kazirodztwem. W większości społeczeństw tego typu praktyki są zakazane nie tylko obyczajowo, ale również prawnie.

W tej kwestii wyjątku nie stanowi stan Massachusetts, którego mieszkańcy dopuścili się zabronionego czynu. Jak donosi The Sun 20 maja 2020 roku 43-letni Tony Lavoie z miasta Fitchburg został przyłapany przez swoją żonę na seksie ze swoją matką - 64-letnią Cheryl Lavoie. Kobieta zszokowana obrzydliwym odkryciem natychmiast zadzwoniła na policję. Para kazirodców została aresztowana. W sierpniu 2020 roku prokuratura oficjalnie postawiła synowi i matce zarzut kazirodztwa. Kolejna rozprawa odbędzie się w październiku tego roku. Parze grozi do 20 lat pozbawienia wolności.

Zdradzoną żonę wspiera jej kuzyn, który wpuścił policjantów do mieszkania. Jak wynika z informacji podanych przez policję, cała trójka mieszkała w jednym domu. Oskarżeni utrzymują, że do zbliżenia doszło za zgodą obydwu stron, a podobna sytuacja nigdy wcześniej nie miała miejsca. Tony Lavoie nie jest w stanie wytłumaczyć, dlaczego uprawiał seks z matką. Twierdzi, że "to się po prostu stało". Cheryl Lavoie wyjaśniła natomiast, że w ciągu ostatnich miesięcy bardzo zbliżyła się emocjonalnie ze swoim dzieckiem.

Chociaż oskarżeni nie przyznali się do winy, sąd wydał im zakaz zbliżania się do siebie. Jaką karę mieszkańcy Fitchburg dostaną za zakazaną miłość? O tym przekonamy się wkrótce.

