Urszula Dudziak z błyskawicą w finale The Voice of Poland. Czy jej ozdoba świadomie miała nawiązywać do Strajku Kobiet?

5 grudnia 2020 roku widzowie TVP 2 oglądali finał programu The Voice of Poland. Wiele osób zwróciło uwagę na kreację jednej z jurorek, Urszuli Dudziak. Na stroju wokalistki pojawiła się broszka w kształcie błyskawicy, która może kojarzyć się z symbolem Strajku Kobiet.

Urszula Dudziak wystąpiła z błyskawicą w programie TVP. Produkcja kazała jej usunąć symbol Strajku Kobiet?

Podczas występu Urszuli Dudczak z uczestnikiem programu, Jędrzejem Skibą, na pasie wokalistki była przypięta pozłacana błyskawica. Ozdobę można było podziwiać tylko przez moment, bo podczas oficjalnej sesji fotograficznej na ściance broszka zniknęła.

Jak podaje portal Plotek, symbol błyskawicy nie spodobał się władzom stacji, która kazała piosenkarce zdjąć broszkę przed oficjalną sesją zdjęciową. Plotek przytoczył wypowiedź osoby z ekipy produkcji programu The Voice of Poland:

Błyskawica, symbol Strajku Kobiet, w stylizacji Urszuli Dudziak nie znalazła się przypadkowo. To był celowy zabieg i manifest poglądów, zaplanowany od początku do końca. To jednak nie spodobało się władzom stacji. Chwilę po występie została zawołana przez osobę z produkcji i poproszona o usunięcie "ozdoby" z paska.

Zwycięzcą 11. edycji The Voice of Poland został Krystian Ochman z grupy Michała Szpaka. W finale zmierzył się z Anią Gąsienicą-Byrcyn, Adamem Kalinowskim i Jędrzejem Skibą. Krystian urodził się i wychował w USA, niedaleko Waszyngtonu. Jego rodzice wyjechali do Stanów na studia i do pracy jeszcze w czasach komunizmu. Dziadkiem Krystiana jest słynny polski tenor Wiesław Ochman. Gdy wysłuchał jego występu, zasugerował pomysł podjęcia studiów na Akademii Muzycznej w Katowicach.

Posłuchajcie jego singla "Światłocienie":