Urzędy przestały wydawać paszporty. „I tak nie można wyjechać z kraju”

Problem zasygnalizowała „Gazeta Wyborcza”, do której zgłosiła się czytelniczka przerażona odmową przyjęcia wniosku o paszport na warszawskim Ursynowie. Kobieta zapewnia, że spełniła wszystkie warunki, przygotowała niezbędne materiały oraz uregulowała opłaty, ale odbiła się od drzwi urzędu.

Ochroniarz zalecił jej zadzwonić i wyjaśnić, w jakiej chce wejść sprawie. Gdy zadeklarowała, że chodzi o wniosek o wydanie paszportu, usłyszała pytanie po co jej to, skoro nie można wyjeżdżać z kraju.

Petentka przypomniała, że nikt takiego zakazu nie wydał, urzędniczka jednak nie dała się przekonać i odprawiła kobietę z kwitkiem, tłumacząc że załatwienie paszportu nie jest czynnością pierwszej potrzeby i dlatego zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami nie zostanie przyjęty.

Urzędy nie przyjmują wniosków o paszport. Tłumaczą, że i tak nie można wyjechać z kraju

Rzecznika ursynowskiego urzędu potwierdziła, że wnioski paszportowe nie są przyjmowane i wskazała, że dzieje się tak na podstawie zalecenia wydanego przez urząd wojewódzki. Na otrzymanie paszportu mogą liczyć tylko osoby, które załatwiły formalności przed epidemią.

Warszawski urząd wojewódzki poinformował z kolei, że zakaz przyjmowania wniosków o paszport wynika wprost z rozporządzenia prezesa rady ministrów, w którym mowa jest o ograniczeniu obsługi mieszkańców.

O paszport można się w Warszawie ubiegać tylko w jednym miejscu: w punkcie przy ul. Kruczej 5/11. Urzędnicy przewidują jednak, że w związku z zapowiedzianym luzowanym obostrzeń i powrotem magistratów do pełniejszego funkcjonowania obsługa wniosków powinna być w przyszłości realizowana we wszystkich przeznaczonych do tego punktach.

