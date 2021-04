Co tutaj się wydarzyło? Zobaczcie groteskowe wideo do równie pokręconej piosenki o katastrofie smoleńskiej.

Oto nowy hit internetu. Performerka ADU, czyli Ada Kaczmarczyk postanowiła nagrać piosenkę, która doprowadziła internautów do konsternacji. "To jest taki poziom hardkoru, że nie jestem w stanie określić czy to jest na serio czy dla jaj" - takie komentarze znajdziemy pod jej nagraniem "Lecimy ze Smoleńska z powrotem", który ma już ponad 400 tysięcy wyświetleń.

Utwór "Lecimy ze Smoleńsk z powrotem" to nowy hit sieci. Internauci: "Żyjąc w Polsce, żyjesz w memie"

ADU śpiewa o katastrofie Smoleńskiej, która podzieliła Polaków. Gra na gitarze w kształcie samolotu, a na pasku widać napis "Pamięć i nadzieja". Dziewczyna ubrana jest w białą sukienkę, która prawdopodobnie ma nawiązywać do komunijnego stroju, zaś pod koniec klipu okazuje się, że kostka do gry jest w kształcie serca - czy ma to nawiązywać do opłatka czy do LSD?

Pod klipem można przeczytać komentarze w stylu: "Kiedy idziesz do komunii i zamiast opłatka dostaniesz LSD", "Kto się w Polsce urodził w cyrku się nie śmieje". Pojawiły się również głosy, że to koniec internetu i rzeczywiście internauci chyba mają rację.