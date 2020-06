Utwór polskiej grupy pojawił się w serialu Netfliksa. Produkcję można już obejrzeć na platformie

22 maja 2020 miał swoją światową premierę serial "Control Z". Jest to oryginalna produkcja Netfliksa z Meksyku, która opowiada o tamtejszych nastolatkach. Fabuła skupia się wokół hakera, który zaczyna ujawniać sekrety uczniów, a jedna z bohaterek serialu stara się odkryć tożsamość komputerowego speca.

Utwór polskiej grupy pojawił się w serialu Netfliksa

Produkcja przez jakiś czas była dostępna wyłącznie dla widzów w Stanach Zjednoczonych, jednak aktualnie mogą obejrzeć ją także Polacy. Każdy kto zdecyduje się na maraton serialu, będzie mile zaskoczony. W produkcji pojawia się bowiem utwór polskiej formacji.

Chodzi o kompozycję "Answer Me" grupy BOKKA. Muzycy znani między innymi z głośnego coveru "Love Will Tear Us Apart” Joy Division grają mieszankę popu, rocka i dźwięków elektronicznych. Artyści pochwalili się fanom nie małym osiągnięciem za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.

Utworu wykorzystanego w "Control Z" możecie wysłuchać poniżej:

Serial już odniósł sukces. Jest wielokrotnie porównywany z hitową produkcją "13 powodów". Twórcy zapowiedzieli zatem realizację 2. sezonu.