Uwaga na SMS-y o długu skarbowym. Ministerstwo Finansów ostrzega odbiorców

Rozpoczął się gorący okres rozliczania podatków. Nie wywołuje on już co prawda takiego stresu jak kiedyś, głównie dzięki usłudze „Twój e-PIT” podsuwającej gotową, uzupełnioną deklarację do zaakceptowania i złożenia, urzędy skarbowe w dalszym ciągu jednak potrafią postawić niektórych na baczność.

SMS informujący o stwierdzeniu długu podatkowego oraz wynikającego z tego zablokowania konta na pewno zwróci uwagę odbiorców, którzy natychmiast klikną w podsunięty odnośnik, żeby sprawdzić zarzuty.

Na takie właśnie zachowanie liczą przestępcy, którzy rozpoczęli rozsyłanie fałszywych wiadomości tekstowych. Próba uregulowania rzekomego długu opiewającego według SMS-a na kilka złotych może skończyć się utratą wszystkich środków z konta. W podobnej akcji polski biznesmen stracił ponad 300 000 zł.

Sprawa fałszywych wiadomości o długu podatkowym jest tak poważna, że zajęło się nią Ministerstwo Finansów.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed SMS-ami o długu podatkowym. To próba kradzieży pieniędzy z konta

W oficjalnym komunikacie resort informuje, że nie ma nic wspólnego z SMS-ami.

" Uwaga na fałszywe SMS-y z informacją o długu skarbowym, egzekucji i zajęciu konta bankowego. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa nie są nadawcami tych wiadomości. "

MF przytoczyło treść przykładowego SMS-a. Jeśli otrzymaliście taką wiadomość, zignorujcie ją i nie klikajcie w znajdujący się w treści odnośnik.

" Dlug skarbowy nr 2891/18 zostanie wkrotce przekazany do egzekucji. Kwota do spłaty 6,85 ZL, aby uniknac zajecia konta (link do strony www). "

Resort przypomina, że otwieranie odnośników i wysyłanie odpowiedzi do nadawcy może skutkować nieświadomym przekazaniem danych niezbędnych do włamania się na konto bankowe i zlecenie z niego przelewu.

